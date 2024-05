Čeští turisté zvyšují nároky. Žádají lepší služby i spoje

Na horách i na vodních cestách začala turistická sezona a do cestovních kanceláří se vracejí klienti. Předprodeje zájezdů na léto jsou v meziročním srovnání až o 30 procent vyšší, podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur se tak dostávají na předpandemickou úroveň. Češi, kteří se rozhodnou vyjet do zahraničí, se navíc nebojí utrácet. Roste zájem o luxusnější hotely, kompletní služby nebo i vzdálenější exotické destinace.

Přestože hlavní sezona v bulharském hlavním městě Sofii ještě nezačala, ulicemi se již proplétají hloučky turistů. Do Bulharska se na léto přestěhuje i Vladimir Marinov, který však míří k Černému moři. „Dokonce minulý týden byli na pláži. Není to jako v červnu, ale minulý měsíc byl tak teplý, že to turisté využili,“ popsal.

Do stejné lokality zamíří většina českých turistů v Bulharsku. Vyžadují stále vyšší kvalitu služeb. „Dříve lidé často jezdili do penzionů bez stravy. V dnešní době naprosto dominují hotely s all inclusive.

V exotice jsou oblíbené například Spojené arabské emiráty. I zde dominují ty kvalitnější hotely,“ nastínil mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

Že Češi zvyšují své nároky, potvrzují další cestovní kanceláře, podle kterých tuzemští turisté vyhledávají i vzdálenější místa. „Začali jsme létat z Prahy přímými lety do Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu. Ukázalo se, že když Češi mohou letět přímo z Prahy někam do vzdálené exotické destinace, tak to výrazně zvyšuje atraktivitu země,“ sdělil mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.