Chtěl problémů míň, ale má jich víc. Římský veletrh narazil s antifašismem


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK, ANSA, Il Libraio, Il Foglio, Il Manifesto, TG La7

Více knih, více svobody. Tak se dá přeložit název veletrhu Più libri più liberi, který prezentuje v Římě malé a střední nakladatele. Letošní ročník ještě nezačal, a už ho provází diskuse ohledně odlišných pohledů na tuto „svobodu“. Pořadatelé totiž podmínili účast vystavovatelů na akci „antifašistickým“ prohlášením. Italská premiérka Giorgia Meloniová i ministr kultury Alessandro Giuli mluvili o cenzuře.

Veletrh, pořádaný Italskou asociací nakladatelů, se koná první prosincový víkend. Asociace původně od zájemců o stánek na letošním ročníku požadovala, aby podepsali prohlášení o dodržování ústavních principů a hodnot antifašismu.

Žádostí o účast se sešlo na tři sta. Sedm z nich bez splnění zmíněné podmínky. Jak vysvětloval jeden z těch, kteří podpis odmítli – vnuk významného italského nakladatele Giulia Einaudiho: Jakkoliv sdílí myšlenky antifašismu, nelíbí se mu, že „antifašistický certifikát“ zamezuje konfrontaci s odlišnými názory.

Podmínka římského veletrhu dále zahrnovala odmítnutí jakékoliv formy totalitarismu a závazek nevystavovat ani neprodávat materiály, které by propagovaly fašismus nebo podněcovaly k nenávisti a diskriminaci.

Prevence loňského skandálu

Più libri più liberi se k tomuto opatření uchýlil po skandálu z minulého ročníku, kdy malé nezávislé nakladatelství Passaggio al Bosco z Florencie nabízelo texty od autorů extrémní pravice. A to včetně fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Následoval nesouhlas formulovaný zástupci literární a umělecké obce, a dokonce bojkot akce, například od komiksového kreslíře Zerocalcara, popsal magazín o knižním trhu Il Libraio.

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Italský diktátor Benito Mussolini

Organizátoři tehdy podotkli, že veletrh se profiluje jako „domov všech italských vydavatelů, bez ohledu na jejich politickou, vydavatelskou a kulturní orientaci“, a proto odmítá jakoukoliv formu cenzury, tím spíš, že cenzurních omezení podle jejich dojmu ve světě přibývá.

Nicméně výzva kritiků prý umožňuje asociaci „objasnit kritéria“ pro žadatele. S tím, že smlouva pro vystavovatele už obsahuje závazek dodržovat hodnoty italské ústavy a mezinárodních deklarací lidských práv. O vhodnosti knih vystavených na stánku Passaggio al Bosco mají dle pořadatelů rozhodnout čtenáři, případně soudy, odpovědnost každopádně nese ono vydavatelství.

Vazba na Bratry Itálie

Levicově orientované noviny Il manifesto tehdy připomněly, že Passaggio al Bosco má blízko k mládežnickým organizacím pravicové strany Bratři Itálie, kterou vede premiérka Meloniová a která bývá označována jako „postfašistická“.

Bratři Itálie mají historické vazby na poválečné Italské sociální hnutí. To sdružovalo nostalgiky po fašismu a řadu bývalých funkcionářů kolaborantské Italské sociální republiky. Tento loutkový stát pod Mussoliniho vedením fungoval od září 1943 v regionech okupovaných nacistickými vojsky a podílel se na nacistických represí italského obyvatelstva. Meloniová v mládí označila Mussoliniho za velkého státníka, v uplynulých letech fašismus v některých vystoupení kritizovala. Své uskupení před volbami přirovnávala k britským či americkým konzervativcům.

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Giorgia Meloniová

Deník Il Foglio, který tíhne k liberálním postojům, poznamenává, že loňský rozruch vyvolal debatu, zda je správné přijímat všechny návrhy ve jménu svobody projevu. A v souvislosti s letošní diskusí dodává, že ač se celá záležitost může jevit jako malicherná a provinciální, týkající se navíc odvětví s minimálním ekonomickým dopadem, je důležitá, protože myšlenky publikované v knihách stále promlouvají ke společnosti.

Klid není na pravici ani na levici

Snaha vyhnout se další veřejné polemice vyústila letos ve vznik „antifašistického“ dodatku. Ale i ten vedl k rozdílnému přijetí a probíral se až v premiérské kanceláři. „Chtěli jsme vytvořit klidnou atmosféru, ale zdá se, že se to nepodařilo,“ podotkli organizátoři veletrhu.

Premiérka Meloniová podmínku pořadatelů označila za „cenzuru neslučitelnou s jakoukoliv demokratickou společností“. A opřela se do levice. „Takhle si představuje svobodu myšlení. Jsi svobodný, ale jen pokud říkáš to, co ti oni dovolí říkat, pokud myslíš to, co oni, a pokud čteš to, co oni považují za vhodné,“ cituje předsedkyni vlády stanice TG La7.

Vyjádření přidal i europoslanec a generál ve výslužbě Roberto Vannacci, který letos po odchodu z vládní strany Liga založil novou krajně pravicovou stranu Futuro Nazionale (Národní budoucnost). Staví se do opozice proti Meloniové, v náhledu na požadavky veletrhu se ale shodli. I on odmítl omezování svobody projevu kladením podmínek. Zato dřívější italský premiér Giuseppe Conte vládě doporučil, aby se zabývala naléhavějšími tématy než „surreální nedělní polemikou“, shrnuje deník Il Foglio.

Stačí „obecné zásady“

Asociace se nakonec spokojí s tím, že „obecné zásady jsou již uvedeny v pravidlech akce“, tedy je netřeba stvrzovat zvláštním papírem. A slíbila, že při posuzování žádostí vezme do úvahy i oněch sedm bez kýženého podpisu.

Ministr kultury a někdejší pravicový novinář Giuli označil zrušení „antifašistického osvědčení“ za správné, protože kultura musí zůstat prostorem pro svobodu a pluralismus.

Každopádně se do něj nezapojí loňská příčina sváru, protože Passaggio al Bosco se letošního pětadvacátého ročníku rozhodlo neúčastnit, tvrdí Il Libraio. Loni si ostatně pozornosti užilo dost a nakonec to bylo právě tohle nakladatelství, které podle některých z celé situace nejvíce vytěžilo. Protichůdné názory zafungovaly jako reklama, což ke stánku na veletrhu přitáhlo mnohem více zvědavců než bez veřejných diskusí.

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Roberto Saviano

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