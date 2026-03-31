Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.

Opatření nebude mít podle ministerstva dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy podle úřadu splní vzdělávací cíle školního roku. Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.

V minulém školním roce bylo v Česku asi třináct set středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než milion žáků, ve středních je to zhruba 515 tisíc žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.

Mezi vážnými důvody, kvůli kterým by školám nemusela změna délky výuky vyhovovat, uvedlo ministerstvo například větší školní akce dlouhodobě naplánované na 29. nebo 30. června, jejichž zrušení by kvůli podmínkám storna znamenalo pro školu finanční dopady. Žádosti o úpravu organizace školního roku ministerstvo posoudí a může rozhodnout o jiném termínu ukončení vyučování.

„V případě, že má škola již z nějakého důvodu schválenou úpravu organizace školního roku, tato úprava platí,“ uvedl úřad.

Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral
Ministerstvo může stanovit odlišnosti v organizaci školního roku například kvůli opravě budovy či kvůli technické havárii. Možné je i přesunout část praktického vyučování žáků některých oborů středních škol, například těch zaměřených na zemědělství, z období školní výuky do prázdnin kvůli výuce sezonních témat. Školy mohou využít i ředitelské volno, které ministerstvu nehlásí.

Letní prázdniny potrvají podle informací na webu ministerstva do 31. srpna, nový školní rok začne školákům v úterý 1. září 2026.

Školní rok běžně trvá od 1. září do 30. června následujícího roku. Pokud připadne začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Obdobně pokud připadne konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek, vyplývá z vyhlášky.

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

03:30Aktualizovánopřed 3 mminutami
Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

16:49Aktualizovánopřed 4 mminutami
Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

13:17Aktualizovánopřed 9 mminutami
Poskytnutí unijní půjčky Ukrajině není jisté, připustila Kallasová

Poskytnutí unijní půjčky Ukrajině není jisté, připustila Kallasová

před 1 hhodinou
Nový lék na spavou nemoc je přelom. V rozhovoru pro ČT vysvětluje jeho autorka, jak vznikl

Nový lék na spavou nemoc je přelom. V rozhovoru pro ČT vysvětluje jeho autorka, jak vznikl

před 1 hhodinou
Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

před 1 hhodinou
Itálie nepovolila americkým letadlům přistát na Sicílii

Itálie nepovolila americkým letadlům přistát na Sicílii

před 1 hhodinou
Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

10:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějšku Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
03:30Aktualizovánopřed 3 mminutami

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. V nadcházejících letech chce firma v Chebu investovat částku v řádu stovek milionů eur.
16:49Aktualizovánopřed 4 mminutami

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
před 1 hhodinou

Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

Loni se v Česku narodilo 77 600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo. Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství.
10:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

99:1, ne 50:50, ohrazují se odborníci vůči zpochybňování vakcín

Zástupci České lékařské společnosti J. E. Purkyně upozornili, že proočkovanost proti některým nemocem se v tuzemsku zhoršuje. Odborníci proto doporučují, aby se aktivně pracovalo na proočkovanosti a prevenci. Koaliční SPD žádá po ministerstvu zdravotnictví změny v očkovací strategii. Zásadní úpravy hlavních cílů strategie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dlouhodobě odmítá. Nebude ale státem placená kampaň za padesát až osmdesát milionů korun, se kterou strategie počítala.
10:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami

Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.
před 5 hhodinami

Policie zadržela podezřelého z útoku na Ruský dům, sám se přihlásil

K útoku zápalnými lahvemi na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6, označovanou jako Ruský dům, z minulého týdne se sám přihlásil cizinec. Policie ho zadržela, v úterý s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení. Zadržený uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.
10:36Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoReportéři ČT zkoumali okolnosti žhářského útoku v Pardubicích

Vyšetřování žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding pokračuje. Jde o případ žhářství, jaký Česko ještě nezažilo, a to nejen co do cíle a provedení, ale také pokud jde o nejasnosti ohledně motivu. K činu se přihlásila do té doby zcela neznámá skupina. Část podezřelých je nyní ve vazbě a policie pátrá po dalších. Někteří ze zadržených mají vazby na propalestinskou scénu a podle policie byla nejpravděpodobnějším motivem činu snaha zasáhnout výrobu zbraní pro Izrael. Firma ale spolupráci s izraelským výrobcem Elbit Systems podle své mluvčí nikdy nezahájila. Drony naopak dodává Ukrajině. Policie ani bezpečnostní experti tak nevylučují, že propalestinskou scénu mohl infiltrovat někdo jiný. Mohlo aktivisty zneužít Rusko? Odpovědi pro Reportéry ČT hledal Jan Moláček.
před 6 hhodinami
