Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Opatření nebude mít podle ministerstva dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy podle úřadu splní vzdělávací cíle školního roku. Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.
V minulém školním roce bylo v Česku asi třináct set středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než milion žáků, ve středních je to zhruba 515 tisíc žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.
Mezi vážnými důvody, kvůli kterým by školám nemusela změna délky výuky vyhovovat, uvedlo ministerstvo například větší školní akce dlouhodobě naplánované na 29. nebo 30. června, jejichž zrušení by kvůli podmínkám storna znamenalo pro školu finanční dopady. Žádosti o úpravu organizace školního roku ministerstvo posoudí a může rozhodnout o jiném termínu ukončení vyučování.
„V případě, že má škola již z nějakého důvodu schválenou úpravu organizace školního roku, tato úprava platí,“ uvedl úřad.
Ministerstvo může stanovit odlišnosti v organizaci školního roku například kvůli opravě budovy či kvůli technické havárii. Možné je i přesunout část praktického vyučování žáků některých oborů středních škol, například těch zaměřených na zemědělství, z období školní výuky do prázdnin kvůli výuce sezonních témat. Školy mohou využít i ředitelské volno, které ministerstvu nehlásí.
Letní prázdniny potrvají podle informací na webu ministerstva do 31. srpna, nový školní rok začne školákům v úterý 1. září 2026.
Školní rok běžně trvá od 1. září do 30. června následujícího roku. Pokud připadne začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Obdobně pokud připadne konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek, vyplývá z vyhlášky.