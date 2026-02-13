Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral


Změny ve školním stravování, které mají platit od letošního září, by se mohly odložit až na září 2027. Po pátečním jednání o vyhlášce, která mění pravidla pro složení školního jídelníčku stará 30 let, to prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Zatím podle něj ale nebylo nic definitivně rozhodnuto, protože návrh není projednaný v koalici, kterou ANO tvoří s SPD a Motoristy. V plánu jsou podle něj další jednání.

Školní jídelny měly původně vařit podle nových pravidel, které mají vést děti ke zdravější stravě, od loňského září. Povinnost byla ale už minulou vládou zmírněna. První rok tak mohou školy změny jen testovat a povinně měly dle nových pravidel vařit od letošního září. Aktuálně se proto nad vyhláškou sešli ministři školství, zdravotnictví, sportu, její autoři ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i její odpůrci.

„Návrhem zatím je odložení na září 2027, ale není to odsouhlaseno koalicí,“ přiblížil Babiš. Hlavní kritérium dle něj je, kolik toho děti snědí. Jestli skutečně vyhláška odráží to, že nechají prázdný talíř, dodal. Na zdravou výživu by se pak dle něho kvůli rostoucímu podílu obézních lidí v populaci měly zaměřit také nemocnice nebo domovy pro seniory.

Navrhované změny připravil SZÚ zřizovaný ministerstvem zdravotnictví, kontrolu dodržování vyhlášky pak mají na starosti krajské hygienické stanice. „Zavázali jsme se, že budeme poskytovat maximální informační a metodickou podporu pro jídelny. Chápeme, že je to nové, a rozumíme tomu, že není vždy snadné se na to adaptovat,“ uznal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj má na celou záležitost dalších 150 lidí vyhrazeno také resort školství.

Méně brambor či sladkých nápojů

Podle návrhu mají jídelny nově servírovat například méně brambor a omezit by se měly sladké nápoje. Snížit by se měly průměrné porce masa, naopak mírně přibýt by v jídelníčku mělo ryb či luštěnin. Podle SZÚ se zásadně mění hlavně to, jak se jednotlivé složky do doporučených dávek započítávají. Dříve bylo například možné sladký džus či sirup započítat jako váhu ovoce a použitý kečup jako plnou dávku zeleniny.

Se změnami stravování ve školních jídelnách souhlasí například Unie rodičů, Svaz měst a obcí nebo některá sdružení lékařů, například dětských či zubních. Jedna asociace jídelen je také pro, druhá je naopak proti navrženým změnám. Vadí také Potravinářské komoře nebo školským odborům, vyplývá z jejich vyjádření pro média. Obě strany si proto nechaly vypracovat průzkumy, které jejich argumenty potvrzují. Vznikly také petice proti novele vyhlášky i výzva za její zachování.

