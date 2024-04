Celiakům nebo diabetikům uvaří jen třetina školních jídelen. Pomoci má nová metodika

Dnešní možnosti už kuchařům umožňují připravit bez lepku například nudlovou polévku nebo hovězí guláš. „Ve velké vaně připravíme základ na guláš, pak část odebereme a zahustíme rýžovou moukou,“ popsala kuchařka v mateřské škole v Pardubicích Václava Nováková. Umí připravit i jídla bez laktózy. Přiznává však, že to není vždy jednoduché.

Pomoci má nová metodika přípravy jídel

Celiaků přitom není málo. „Víme, že v České republice je okolo třiceti tisíc diagnostikovaných lidí, ale zároveň se odhaduje, že by jich mohlo být až sto tisíc. Takže nějakých sedmdesát tisíc lidí neví o tom, že má problémy s lepkem,“ řekla Petra Srdínková z Celiaklubu Východní Čechy.

Ministerstvo zdravotnictví chce teď zvýšit počet jídelen, které speciální stravu připravují. Pomoci jim v tom má nová metodika. „Kdyby přišla před dvěma lety, kdy jsme s tím začínali, ušetřila by nám spoustu starostí. Návod, jak to máme udělat a na co si dát pozor, je fantastická věc,“ konstatovala ředitelka Mateřské školy Svítkov Markéta Štěpánková.

Ministerstvo aktuálně pracuje i na změně takzvaného spotřebního koše. Podle nových pravidel by jídelny měly začít vařit za dva roky.