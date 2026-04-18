V přímém přenosu České televize se udělují ceny Magnesia Litera. V letošním ročníku se k posouzení sešlo přes šest set třicet knih. Literární ocenění se udílí v jedenácti kategoriích – od prózy či knih pro děti a mládež přes nakladatelský čin a překlady až po humoristické počiny. Hlavním oceněním je pak Kniha roku.
Kniha roku:
Próza:
Poezie:
Kniha pro děti a mládež:
Naučná literatura:
Publicistika:
Nakladatelský čin: Pavla Pečinková (ed.): Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho (8mička)
Překladová kniha:
Debut:
Detektivka: Jiří Klečka – Černý kos (Host)
Fantastika: Jela Abasová – Tři čtvrtě na šílenství (Host)
Humoristická kniha: Zuzana Bergrová – Podezřelý ticho (Albatros Media/Motto)
Cena čtenářů: Cyril Děckař – Dětské lékařství
Nejlepší detektivku loni napsal Jiří Klečka. Dříve autor hororů se v temném příběhu inspiroval skutečnou událostí. Líčí případ únosce dětí a dvou chlapců, kterým se podařilo uniknout, trauma si ale nesou dál.
Literu za fantastiku převzala Jela Abasová, ač Slovenska, svůj debut psala česky. Vítězná kniha Tři čtvrtě na šílenství je fantaskní kronikou končícího světa. Vítězka ocenění za humoristickou knihu Zuzana Bergrová baví v próze Podezřelý ticho sebeironickým popisem své zkušenosti se single rodičovstvím.
Ve čtenářské ceně se sešlo přes osm tisíc hlasů. Nejvíce jich náleží lékaři Cyrilu Matějkovi, který pod pseudonymem Cyril Děckař v knize Dětské lékařství shromáždil pediatrické triky.
Z března už jsou známi vítězové Ceny literární kritiky, která vznikla jako protiváha Magnesie Litery s cílem propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy bez omezení a ohledu na žánry. Ocenění za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem.