ŽivěMagnesia Litera oceňuje nejlepší knihy roku 2025


18. 4. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
V přímém přenosu České televize se udělují ceny Magnesia Litera. V letošním ročníku se k posouzení sešlo přes šest set třicet knih. Literární ocenění se udílí v jedenácti kategoriích – od prózy či knih pro děti a mládež přes nakladatelský čin a překlady až po humoristické počiny. Hlavním oceněním je pak Kniha roku.

Kniha roku:

Próza:

Poezie:

Kniha pro děti a mládež:

Naučná literatura:

Publicistika:

Nakladatelský čin: Pavla Pečinková (ed.): Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho (8mička)

Překladová kniha:

Debut:

Detektivka: Jiří Klečka – Černý kos (Host)

Fantastika: Jela Abasová – Tři čtvrtě na šílenství (Host)

Humoristická kniha: Zuzana Bergrová – Podezřelý ticho (Albatros Media/Motto)

Cena čtenářů: Cyril Děckař – Dětské lékařství

Nejlepší detektivku loni napsal Jiří Klečka. Dříve autor hororů se v temném příběhu inspiroval skutečnou událostí. Líčí případ únosce dětí a dvou chlapců, kterým se podařilo uniknout, trauma si ale nesou dál. 

Literu za fantastiku převzala Jela Abasová, ač Slovenska, svůj debut psala česky. Vítězná kniha Tři čtvrtě na šílenství je fantaskní kronikou končícího světa. Vítězka ocenění za humoristickou knihu Zuzana Bergrová baví v próze Podezřelý ticho sebeironickým popisem své zkušenosti se single rodičovstvím.

Ve čtenářské ceně se sešlo přes osm tisíc hlasů. Nejvíce jich náleží lékaři Cyrilu Matějkovi, který pod pseudonymem Cyril Děckař v knize Dětské lékařství shromáždil pediatrické triky. 

Z března už jsou známi vítězové Ceny literární kritiky, která vznikla jako protiváha Magnesie Litery s cílem propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy bez omezení a ohledu na žánry. Ocenění za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. 

Pokračování počítačové hry Kingdom Come získalo cenu BAFTA za nejlepší příběh

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku.
Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Kolegové na zesnulého herce vzpomínají jako na statečného člověka, který svůj talent uplatnil i přes osudové zranění.
„Díky, Timmy!“ Chalametův pobuřující výrok zvýšil prodej vstupenek

Ředitel Královské opery a baletu v Londýně poděkoval hollywoodské hvězdě Timothéemu Chalametovi za to, že pomohl zvýšit zájem o představení této scény. Vstupenky se začaly více prodávat po hercově problematickém výroku, že opera a balet „nikoho nezajímají“.
Vojta Náprstek se narodil před 200 lety. Do Prahy přinesl vzdálené civilizace i feminismus

Vojtěch či Vojta Náprstek byl mužem mnoha talentů, ovlivnil tak tuzemskou společnost mnoha nejrůznějšími způsoby. Jeho odkaz dodnes přetrvává například v muzeu mimoevropských kultur v Praze, které nese jeho jméno.
Sorrentino má rád momenty zastavení, říká střihač jeho filmů

Festival Dny evropského filmu se letos věnuje tvorbě italského režiséra Paola Sorrentina. Jak se spolupracuje s oscarovým režisérem, popsal České televizi jeho dvorní střihač Cristiano Travaglioli. Mluvil o přístupu Sorrentina k filmu i o natáčení seriálu Mladý papež.
Historickým městem roku 2025 je Náměšť nad Oslavou na Vysočině

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění převzal starosta Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity).
