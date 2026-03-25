Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.
Na vítěze kromě finanční odměny 50 tisíc korun čeká také signovaný print od výtvarníka Petra Síse a možnost měsíčního stipendijního pobytu v Mikulově.
V případě sbírky krátkých próz Nějaká Cécile a jiné porotce Kryštof Eder ocenil, že Borkovec převrací naruby klasickou představu o próze, pro niž je zásadní příběh, a to podstatné se u něj děje naopak v jazyce a popisu prostředí.
Básně překladatele a publicisty Borkovce byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků, knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.
Kauerova sbírka je dle poroty vzdorem proti světu
U Kauerovy sbírky Lebka hoří neonovým snem porotkyně Jitka Bret Srbová vyzdvihla, jak básník burcuje ke změně postoje k velkým krizím současného světa. „O utrpení obětí píše Kauer veden soucitem, o válce sužován pochybnostmi, zda jazyk poezie má k tomu právo – výsledkem je osobní manifest, kniha-protest, kniha-pochodeň. Vzdor proti veřejnému světu, který nenabízí smysl a často ani naději,“ uvedla Srbová.
Básník a výtvarník Kauer v roce 2007 založil v Šumperku nakladatelství Adolescent. Spolu se Zdeňkem Stejskalem stál u zrodu Divadelního studia D 123, kde následně působil i herecky.
Cena literární kritiky si klade za cíl sledovat a propagovat literární díla vydaná v příslušném roce, ale zároveň také rozvíjet a podporovat myšlení o literatuře. Ceny uděluje stejnojmenný spolek sdružující literární časopisy A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.
Laureátkami prvního ročníku Ceny literární kritiky za rok 2024 v kategorii próza se stala Emma Kausc a v kategorii poezie Iryna Zahladko.
Cenu organizátoři vymysleli jako protiváhu Magnesia Litery. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je podle jejich organizátorů propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Chtějí tak činit bez omezení a bez ohledu na žánry – proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, porotu k nim delegují oborově příslušné obce a organizace.