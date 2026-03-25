Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.

Na vítěze kromě finanční odměny 50 tisíc korun čeká také signovaný print od výtvarníka Petra Síse a možnost měsíčního stipendijního pobytu v Mikulově.

V případě sbírky krátkých próz Nějaká Cécile a jiné porotce Kryštof Eder ocenil, že Borkovec převrací naruby klasickou představu o próze, pro niž je zásadní příběh, a to podstatné se u něj děje naopak v jazyce a popisu prostředí.

Básně překladatele a publicisty Borkovce byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků, knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.

Borkovec, Kaprálová či Iljašenko se uchází o Cenu literární kritiky
Nominace na Ceny literární kritiky za rok 2025

Kauerova sbírka je dle poroty vzdorem proti světu

U Kauerovy sbírky Lebka hoří neonovým snem porotkyně Jitka Bret Srbová vyzdvihla, jak básník burcuje ke změně postoje k velkým krizím současného světa. „O utrpení obětí píše Kauer veden soucitem, o válce sužován pochybnostmi, zda jazyk poezie má k tomu právo – výsledkem je osobní manifest, kniha-protest, kniha-pochodeň. Vzdor proti veřejnému světu, který nenabízí smysl a často ani naději,“ uvedla Srbová.

Básník a výtvarník Kauer v roce 2007 založil v Šumperku nakladatelství Adolescent. Spolu se Zdeňkem Stejskalem stál u zrodu Divadelního studia D 123, kde následně působil i herecky.

Cena literární kritiky si klade za cíl sledovat a propagovat literární díla vydaná v příslušném roce, ale zároveň také rozvíjet a podporovat myšlení o literatuře. Ceny uděluje stejnojmenný spolek sdružující literární časopisy A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.

V Lipsku začal knižní veletrh, za Česko čte Pilátová či Hlaučo
Český stánek na Lipském knižním veletrhu 2026

Laureátkami prvního ročníku Ceny literární kritiky za rok 2024 v kategorii próza se stala Emma Kausc a v kategorii poezie Iryna Zahladko.

Cenu organizátoři vymysleli jako protiváhu Magnesia Litery. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je podle jejich organizátorů propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Chtějí tak činit bez omezení a bez ohledu na žánry – proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, porotu k nim delegují oborově příslušné obce a organizace.

Do cen Magnesia Litera se nejvíce hlásí próza a překlady
Ropa zlevnila v naději na jednání s Íránem

Ropa zlevnila v naději na jednání s Íránem

09:23Aktualizovánopřed 16 mminutami
Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů

Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů

před 20 mminutami
Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

10:00Aktualizovánopřed 25 mminutami
Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

09:00Aktualizovánopřed 43 mminutami
Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

před 52 mminutami
Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

11:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

před 1 hhodinou
Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

19:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.
před 52 mminutami

Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
před 5 hhodinami

Hra Ochranný reflex odráží v Ostravě téma sexuálního násilí

Dvacet let hluboko ukrývané tajemství odhaluje nová inscenace v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V české premiéře divadelníci nastudovali hru Ochranný reflex. Irská dramatička Deirdre Kinahanová v ní zpracovala téma sexuálního násilí.
včera v 17:31

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
včeraAktualizovánovčera v 15:54

Jan Svěrák sbalil pět švestek a natočil komedii

Režisér Jan Svěrák dokončuje nový film. Jmenuje se Pět švestek a vypráví o partě přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Zahráli si je Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Premiéra Pěti švestek je naplánován na květen.
včera v 14:14

VideoVečerníček O Pejskovi a kočičce míří na prestižní festival v Annecy

Tvůrci večerníčku České televize O Pejskovi a kočičce se v červnu zúčastní festivalu ve francouzském Annecy. Prestižní přehlídka novou verzi původního seriálu z padesátých let vybrala do soutěže televizních projektů. Sedm epizod režisérky Barbory Dlouhé podle knihy Josefa Čapka mělo premiéru loni na podzim na Déčku. Obě hlavní postavy namluvil Marek Eben a nově je doprovodila jazzová hudba Jakuba Šafra.
23. 3. 2026

Chceme-li změnit realitu v Unii, musíme upozorňovat na negativa, říká režisér Made in EU

Stefan Komandarev patří mezi výrazné bulharské filmaře. Jeho díla ocenil festival v Talinnu, před třemi lety získal hlavní cenu v Karlových Varech a jeho nejnovější film měl světovou premiéru v Benátkách. Právě novinku Made in EU teď promítají i česká kina. Snímek měl premiéru na festivalu lidskoprávní kinematografie Jeden svět. Režisér, scenárista a producent ho na přehlídce uvedl osobně.
23. 3. 2026

Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí, inscenací roku jsou ale Krkavci

Tři ceny divadelní kritiky za rok 2025 míří do pražského Divadla Na zábradlí, a to za herecké výkony Miloslava Königa a Magdalény Sidonové a pro divadlo roku. Nejlepší loňská inscenace Krkavci se rovněž hrála v Praze, ovšem v Dejvickém divadle.
22. 3. 2026Aktualizováno22. 3. 2026
Načítání...