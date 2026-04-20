Zhypnotizovala jsem se během psaní, přiznává autorka nejlepší loňské prózy


Rozhovor s Dorou Kaprálovou
„Chtěla jsem tam dostat temnotu dnešní doby, ale způsobem, že se čtenáři potěší, budou mít naději, a současně se v rámci hry mohou propadnout do skutečnosti, která není příliš zářivá,“ představuje Knihu roku 2025 její autorka Dora Kaprálová. S prózou Mariborská hypnóza zvítězila v cenách Magnesia Litera.

Kniha vznikala na zakázku od nakladatelství Větrné mlýny, které žádalo literární bedekr druhého největšího slovinského města. Dora Kaprálová chtěla napsat román. Výsledek charakterizuje Magnesia Litera jako „něco mezi románem, novelou a bedekrem“. Každý čtenář si tak v jejím textu může najít ledacos.

Pohled mouchy

Sama spisovatelka v přesnějším zařazení své knihy odkazuje na mouchu – protože i pohledem tohoto hmyzu Maribor popisuje. „Ta moucha je relativně svobodná. Tím, jak je všemi opovrhovaná, tak to je její životní výhra,“ říká Kaprálová.

Od mouchy domácí si půjčila stroboskopické rozostřené vidění. „Vidí toho daleko víc, žije daleko intenzivněji než člověk, a tím pádem zahlédne víc pod povrch věcí než člověk, kdyby byl protagonistou,“ vysvětlila. I ty nejpřehlíženější bytosti prý dokážou zachytit, co lidé se svou lhostejností a arogancí nespatří.

Próza mísí postupy blízké magickému realismu, příběhy ze života historických i smyšlených osobností a hypnotické stavy. „Chtěla jsem skutečně zachytit dějiny Mariboru, ale chtěla jsem tam také dostat základní existenciální příběh. Tím, že se mi ve vyprávění zjevila moucha a hypnotizér, tak mi bylo jasné, že tam bude linie milostného příběhu. A tím se tam pak zjevil Tito jako nejbenevolentnější diktátor dvacátého století, tak bylo jasné, že se tam nakonec dostanou i sítě digitálních parazitů a téma fake news,“ snaží se upřesnit Kaprálová.

A zároveň přiznává: „Nedokážu to zpětně interpretovat, mám pocit, že jsem se sama zhypnotizovala během psaní, byl to částečně vědomý a částečně nevědomý proces.“ Její Mariborskou hypnózu si díky překladu mohou přečíst už i Slovinci. 

Knihou roku 2025 se stala Mariborská hypnóza
Literu za prózu a cenu Kniha roku obdržela Dora Kaprálová za knihu Mariborská hypnóza

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

04:55Aktualizovánopřed 6 mminutami
Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

11:10Aktualizovánopřed 10 mminutami
Státní zástupce obžaloval policistu, který sváděl k sexu domnělou nezletilou dívku

Státní zástupce obžaloval policistu, který sváděl k sexu domnělou nezletilou dívku

před 19 mminutami
Macron jednal s Tuskem o spolupráci v obraně

Macron jednal s Tuskem o spolupráci v obraně

16:30Aktualizovánopřed 25 mminutami
Kalifornský marast může demokraty připravit o zdánlivou jistotu

Kalifornský marast může demokraty připravit o zdánlivou jistotu

před 55 mminutami
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

13:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slováci budou v referendu rozhodovat o doživotní rentě pro Fica a o prokuratuře

Slováci budou v referendu rozhodovat o doživotní rentě pro Fica a o prokuratuře

16:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, bude mít absolutní většinu

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, bude mít absolutní většinu

10:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
před 2 hhodinami

Už si nemyslím, že svět je peklo, říká Fiala z Mňágy a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp zůstává i po více než třech dekádách stabilním úkazem českého rocku. Dokládá to nedávná – a pro skupinu první – cena Anděl za poslední album Hoříš? Hořím! „Stojí za tím možná trošku sobecké rozhodnutí dojet zbytek kariéry a vlastně i života fakt pořádně,“ poznamenal k úspěchu novinky frontman Petr Fiala v Interview ČT24 vedeném Terezou Willoughby.
před 5 hhodinami

Satelity ukázaly památky UNESCO z vesmíru

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel se Evropská vesmírná agentura spojila s organizací UNESCO, aby společně přiblížily krásu i křehkost míst, která uchovávají společnou paměť lidstva. Zároveň zdůrazňují, že ať už jde o kulturní památky, nebo přírodní divy, tato místa vyprávějí příběh o tom, kým jsme. Jejich zachování není jen naší povinností, ale také závazkem vůči budoucím generacím.
před 7 hhodinami

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
před 21 hhodinami

Kočka na kolejích v divadle Mana prověřuje lásku

Vršovické divadlo Mana sáhlo po psychologickém dramatu Josefa Topola Kočka na kolejích. Příběh o rozpadajícím se vztahu a lidské nejistotě v šedesátých letech proslavil herec Jan Tříska. Nové nastudování je příležitostí pro Bořivoje Čermáka a Emu Klangovou Businskou.
včera v 11:00

Studenti UMPRUM vezou do města módy textilní odpad

Studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) představí na Týdnu designu v Miláně svou instalaci s názvem Wasted Waste. Na přehlídce designérských značek upozorňuje na narůstající objem textilního odpadu a neudržitelnou výrobu. Expozice inspirovaná třídírnou v Broumově ukazuje, že recyklace sama o sobě nestačí.
včera v 10:00

Knihou roku 2025 se stala Mariborská hypnóza

Mariborská hypnóza Dory Kaprálové získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu soutěže Magnesia Litera. Podle poroty v ní autorka postupy blízkými magickému realismu líčí příběhy skutečné i smyšlené. Literární ocenění se udělovalo v jedenácti kategoriích – od prózy či knih pro děti a mládež přes nakladatelský čin a překlady až po humoristické počiny.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026
