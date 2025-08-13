Končícím zaměstnancům OKD nabízí „Novou šichtu“ automobilky i železárny


Události v regionech: Budoucnost horníků po odchodu z OKD
Společnost OKD čeká další vlna propouštění, ke konci srpna skončí pracovní poměr bezmála sto padesáti zaměstnancům. Důvodem je plánované ukončení těžby černého uhlí na Karvinsku v únoru příštího roku. Odcházejícím důlním zámečníkům nebo elektrikářům firma nabízí podporu v programu Nová šichta. Přímo v Dole ČSM sever potenciální zaměstnance oslovilo deset regionálních firem.

Jaroslav Martiník pracoval jako důlní zámečník v OKD čtrnáct let. Teď z něj možná bude řidič nebo dělník ve Škodovce či Tatře. Na setkání se zaměstnavateli přišel, aby zjistil, jaké má možnosti dalšího uplatnění. Na svou práci vzpomíná rád a přiznává, že odcházet se mu nechtělo. Pracovní poměr mu skončil letos v červenci. U budoucího zaměstnání jsou pro něj klíčové dvě věci – blízkost pracoviště a výše mzdy.

Na konci srpna skončí pracovní poměr dalším asi sto padesáti pracovníkům OKD. V podpůrném programu Nová šichta nabídlo odcházejícím zaměstnancům uplatnění deset firem.

Při setkání s potenciálními zaměstnavateli měli možnost vše vyřešit na jednom místě – osobně se zeptat zástupců firem na náplň práce, provoz i podmínky nástupu. „Samozřejmě se ptají i na provoz, co by je čekalo. Jaké jsou začátky, než se to naučí, protože jsou z důlního prostředí, takže je to pro ně něco jiného,“ popsal vedoucí náboru Škoda Group Miroslav Zezulčík.

Razič, rubač nebo lampářka. Profese kvůli konci těžby uhlí zaniknou
Lampářka

Největší poptávka je po dělnických profesích

„Nabízíme práci zámečníka, elektrikáře a také dělnické pozice. U zámečníků potřebujeme určitou zkušenost, u elektrikářů znalost předpisů. U dělnických profesí je potřeba pouze zaučení,“ popsal vedoucí provozu Moravskoslezských drátoven Martin Hrozek. Železárny, drátovny i automobilky mají o bývalé horníky zájem, přičemž největší poptávka je právě po dělnických profesích.

K setkání se zaregistrovalo zhruba padesát zaměstnanců, kteří mají v dole na starosti vybavování, a také deset bývalých razičů, kteří odešli už v červnu.

Kromě toho jim personalisté z programu Nová šichta pomáhají například i s tvorbou životopisu. „Zaměstnancům poradí i prakticky pomůže – například s vyhledáváním pracovních nabídek, nastartováním vlastního podnikání či s přípravou na pracovní pohovor,“ vysvětlila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

OKD ukončí těžbu s rezervou osm miliard. Pokryje likvidaci dolu i odstupné
Důl ČSM

Letos skončí 400 zaměstnanců

V souvislosti s postupným útlumem těžby letos firma z organizačních důvodů ukončí pracovní poměr celkem čtyřem stovkám zaměstnanců. OKD předpokládá, že letos na odstupném vyplatí 263 milionů korun.

Aktuálně v OKD pracuje 2700 lidí, z toho dva tisíce kmenových zaměstnanců, kterým je v průměru devětačtyřicet let. Průměrná měsíční hrubá mzda ve firmě v roce 2024 činila necelých padesát sedm tisíc korun.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM, kde má těžba definitivně skončit v prvním čtvrtletí příštího roku. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.

