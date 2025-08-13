Společnost OKD čeká další vlna propouštění, ke konci srpna skončí pracovní poměr bezmála sto padesáti zaměstnancům. Důvodem je plánované ukončení těžby černého uhlí na Karvinsku v únoru příštího roku. Odcházejícím důlním zámečníkům nebo elektrikářům firma nabízí podporu v programu Nová šichta. Přímo v Dole ČSM sever potenciální zaměstnance oslovilo deset regionálních firem.
Končícím zaměstnancům OKD nabízí „Novou šichtu“ automobilky i železárny
Jaroslav Martiník pracoval jako důlní zámečník v OKD čtrnáct let. Teď z něj možná bude řidič nebo dělník ve Škodovce či Tatře. Na setkání se zaměstnavateli přišel, aby zjistil, jaké má možnosti dalšího uplatnění. Na svou práci vzpomíná rád a přiznává, že odcházet se mu nechtělo. Pracovní poměr mu skončil letos v červenci. U budoucího zaměstnání jsou pro něj klíčové dvě věci – blízkost pracoviště a výše mzdy.
Na konci srpna skončí pracovní poměr dalším asi sto padesáti pracovníkům OKD. V podpůrném programu Nová šichta nabídlo odcházejícím zaměstnancům uplatnění deset firem.
Při setkání s potenciálními zaměstnavateli měli možnost vše vyřešit na jednom místě – osobně se zeptat zástupců firem na náplň práce, provoz i podmínky nástupu. „Samozřejmě se ptají i na provoz, co by je čekalo. Jaké jsou začátky, než se to naučí, protože jsou z důlního prostředí, takže je to pro ně něco jiného,“ popsal vedoucí náboru Škoda Group Miroslav Zezulčík.
Největší poptávka je po dělnických profesích
„Nabízíme práci zámečníka, elektrikáře a také dělnické pozice. U zámečníků potřebujeme určitou zkušenost, u elektrikářů znalost předpisů. U dělnických profesí je potřeba pouze zaučení,“ popsal vedoucí provozu Moravskoslezských drátoven Martin Hrozek. Železárny, drátovny i automobilky mají o bývalé horníky zájem, přičemž největší poptávka je právě po dělnických profesích.
K setkání se zaregistrovalo zhruba padesát zaměstnanců, kteří mají v dole na starosti vybavování, a také deset bývalých razičů, kteří odešli už v červnu.
Kromě toho jim personalisté z programu Nová šichta pomáhají například i s tvorbou životopisu. „Zaměstnancům poradí i prakticky pomůže – například s vyhledáváním pracovních nabídek, nastartováním vlastního podnikání či s přípravou na pracovní pohovor,“ vysvětlila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.
Letos skončí 400 zaměstnanců
V souvislosti s postupným útlumem těžby letos firma z organizačních důvodů ukončí pracovní poměr celkem čtyřem stovkám zaměstnanců. OKD předpokládá, že letos na odstupném vyplatí 263 milionů korun.
Aktuálně v OKD pracuje 2700 lidí, z toho dva tisíce kmenových zaměstnanců, kterým je v průměru devětačtyřicet let. Průměrná měsíční hrubá mzda ve firmě v roce 2024 činila necelých padesát sedm tisíc korun.
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM, kde má těžba definitivně skončit v prvním čtvrtletí příštího roku. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.