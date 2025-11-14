Objem hypoték v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy korun


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v říjnu hypotéky za 38,8 miliardy korun, což je proti září nárůst o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly o procento na 29,4 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,48 procenta ze zářijových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Navzdory říjnové korekci zůstávají hypoteční čísla velmi silná. Na vyšších úrovních se drží i jejich počty, které letos pravděpodobně o zhruba čtvrtinu překonají loňský rok, přičemž vyšší ceny nemovitostí posunou celkový objem nových úvěrů o více než třetinu,“ komentoval čísla hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

Počet nových hypoték v říjnu rovněž nepatrně klesl na 6800 kusů, což je ale o 18 procent více než před rokem. Asociace odhadla, že po sezonním očištění se jejich počet pohybuje okolo 6700, tedy jedno procento pod průměrným počtem v předchozích třech měsících.

Objem hypoték v září stoupl na 37,6 miliardy
Bydlení, ilustrační foto

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v říjnu stoupl na 9,4 miliardy korun. To je téměř 1,5krát více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce a více než trojnásobně více ve srovnání s rokem 2023. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 24,2 procenta, což je nad téměř sedmnáctiprocentním průměrem v předcházejících třech letech.

Snížení průměrné sazby potvrzuje klesající trend

Snížení průměrné sazby potvrzuje klesající trend pod pět procent naposledy zaznamenaných v červenci 2024. Její říjnová úroveň je tak o 0,42 bodu níže než sazba 4,9 procenta před rokem. To snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,1 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o tisíc korun. České tržní úrokové sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, v říjnu zůstaly na vyšších úrovních. Nejenže tak limitují cestu k výraznějšímu poklesu hypotečních sazeb, ale v podstatě zvedají otázku ohledně jejich možného budoucího růstu.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v říjnu neznatelně klesla na 4,34 milionu korun. Je ale stále o 15 procent vyšší než 3,8 milionu Kč před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v říjnu 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2300 korun.

Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček
Rozestavěný dům, ilustrační foto

Výběr redakce

Izrael nechce připustit turecké ozbrojené síly v Gaze

Izrael nechce připustit turecké ozbrojené síly v Gaze

před 54 mminutami
Budoucí vláda chce, aby obce odváděly zisky z radarů. Samosprávy s tím nesouhlasí

Budoucí vláda chce, aby obce odváděly zisky z radarů. Samosprávy s tím nesouhlasí

před 1 hhodinou
Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění

BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění

před 8 hhodinami
V Ázerbájdžánu odsoudili francouzského podnikatele k 12 letům vězení, píše AFP

V Ázerbájdžánu odsoudili francouzského podnikatele k 12 letům vězení, píše AFP

před 9 hhodinami
Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomněla deset let od teroru

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář

Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Objem hypoték v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v říjnu hypotéky za 38,8 miliardy korun, což je proti září nárůst o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly o procento na 29,4 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,48 procenta ze zářijových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
před 1 hhodinou

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

Česká národní banka (ČNB) nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,9 milionu korun). Na vytvořeném testovacím portfoliu, jehož součástí jsou bitcoin, stablecoiny navázané na dolar a tokenizované depozitum, chce získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv. Portfolio nebude součástí devizových rezerv, uvedla centrální banka.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU

Unijní ministři financí se ve čtvrtek v Bruselu dohodli, že co nejdříve v roce 2026 zavedou cla na balíky s nízkou hodnotou přicházející do zemí Evropské unie. Tento krok zasáhne i čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Původní plán spočíval ve zrušení osvobození od cla pro balíky v hodnotě nižší než 150 eur (přes 3600 korun) až v roce 2028. Miliardy balíků přicházejících do EU převážně z Číny však vyvolaly negativní reakci podniků a vznikl tlak na politiky, aby jednali rychleji, poznamenala agentura Reuters.
před 15 hhodinami

Polovinu Mafry odkoupí miliardář Tykač, píší Seznam Zprávy

Polovinu mediální společnosti Mafra podle Seznam Zpráv (SZ) koupí od Kaprainu finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii. Transakce je podle zdrojů serveru dohodnuta a bude oznámena v brzké době.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Výroba aut v Česku se mění

Výroba automobilů v Česku se mění, například kolínský závod společnosti Toyota přestal vyrábět vozy pouze se spalovacím motorem. Nahradí je novým hybridním modelem a produkovat tak bude už jen hybridy. O takové modely mají Češi stále větší zájem a víc kupují i čistě elektrická auta. Na ty se už v Česku soustředí Škoda Auto a Hyundai – za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobily 162 tisíc vozů. Škoda Auto ještě víc – podle automobilky zároveň rostou i prodeje. „Rosteme velmi výrazně speciálně v sekci elektromobilů, roste celý trh,“ uvedl vedoucí pro český trh ze Škody Auto Jiří Maláček. I přesto je zájem o čistě elektrické vozy v Česku stále malý, na celkových prodejích se podílí jen asi pěti a půl procenty.
před 23 hhodinami

Vláda se chce ucházet o vybudování české AI Gigafactory

Vláda schválila záměr ucházet se u Evropské komise o projekt takzvané AI Gigafactory. Česko předloží oficiální žádost v prvním čtvrtletí příštího roku. Hodnota obřího evropského datového centra pro AI je okolo devadesáti miliard korun, třicet pět procent by mělo jít z evropských nebo národních zdrojů, zbytek má zaplatit soukromý investor. O schválení záměru informovalo po zasedání kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu.
12. 11. 2025

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi na středečním jednání rozhodla mimo jiné o tom, že vyhoví požadavku vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů a nově zvolené sněmovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok. Je identický s původním návrhem z konce září. Rozhodnutí bylo podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) přijato jednomyslně. Končící kabinet podle Fialy krok učinil ve chvíli, kdy je ve sněmovně ustaven patřičný výbor. Ve večerních hodinách už byl rozpočet i s přílohami k dispozici na webu sněmovny.
12. 11. 2025Aktualizováno12. 11. 2025

Hospodářský výbor povede SPD, rozpočtový Motoristé

Většina sněmovních výborů z celkem osmnácti má ve středu nově zvolené předsedy a místopředsedy. V čele hospodářského sněmovního výboru stane Radim Fiala za SPD. Hnutí získalo i vedení petičního výboru. Poslanec Vladimír Pikora (Motoristé) bude předsedat rozpočtovému výboru. Hnutí ANO bude předsedat zahraničnímu výboru, který povede Radek Vondráček. Předsedy výborů musí v jejich funkcích potvrdit ještě plénum sněmovny. Piráti kandidující na místopředsedy sněmovních výborů v žádné volbě neuspěli.
12. 11. 2025Aktualizováno12. 11. 2025
Načítání...