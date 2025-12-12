Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

Americký prezident Donald Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence. To by mělo znemožnit jednotlivým americkým států schvalovat vlastní regulace AI, píše agentura Reuters. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy.
„Chceme mít jeden centrální zdroj schvalování (regulace AI),“ uvedl Trump. Americký prezident kritizoval situaci, kdy by používání umělé inteligence v USA regulovalo padesát různých zákonů na úrovni jednotlivých států. „Přichází velké investice, ale pokud budou potřebovat padesát různých povolení z padesáti států, tak na ně můžete zapomenout, protože to je nemožné,“ řekl Trump.
Regulaci na federální úrovní podle agentury Reuters požadují velcí američtí hráči v odvětví, například firmy OpenAI, Alphabet či Meta Platforms, a také investoři. Podle deníku The New York Times se dá očekávat, že kroky vedoucí k přesunu kompetencí na federální úroveň napadnou státy u soudů.
Politici na úrovni jednotlivých států poukazují, že Kongres zatím nebyl schopen se dohodnout na jednotlivých pravidlech platných pro celé USA. Jednotlivé státy tak schválily či alespoň navrhly místní regulace. Učinila tak Florida, kde republikánský guvernér Ron DeSantis chce prosadit balík na ochranu osobní údajů uživatelů, či kalifornská vláda vedená demokraty. Právě v Kalifornii sídlí některé velké technologické firmy.