Nůžky příjmů i bohatství se dál rozevírají. A stále rychleji


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24

Jen tisícina procenta světové populace, tedy méně než šedesát tisíc multimilionářů, vlastní třikrát více bohatství než nejchudší polovina světa, vyplývá ze Zprávy o světové nerovnosti, která je založená na datech dvou set výzkumníků ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN. Ti zároveň zjistili, že deset procent nejbohatších lidí na světě vydělává více než zbývajících devadesát procent dohromady.

Autoři zprávy uvádějí, že bohatství je ještě koncentrovanější než příjmy: deset procent nejbohatších lidí vlastní tři čtvrtiny globálního bohatství, zatímco nejchudší polovina disponuje pouze dvěma procenty.

Tato koncentrace je nejen trvalá, ale také se zrychluje, uvádí zpráva. „Od devadesátých let 20. století roste bohatství miliardářů a stamilionářů přibližně o osm procent ročně, což je téměř dvojnásobek tempa růstu, které zaznamenala spodní polovina populace. Nejchudší lidé dosáhli mírného zisku, ale ten je zastíněn mimořádným hromaděním bohatství na samém vrcholu. Výsledkem je svět, ve kterém nepatrná menšina disponuje bezprecedentní finanční mocí, zatímco miliardy lidí zůstávají vyloučeny i ze základní ekonomické stability,“ tvrdí zpráva.

Spolumajitel softwarového gigantu a osoba blízká Trumpovi. Kdo je nový nejbohatší muž světa
Larry Ellison

Věnuje se také příspěvkům ke změně klimatu. Tvrdí, že zatímco se veřejná debata často zaměřuje na emise spojené se spotřebou, nové studie odhalily, jak zásadní roli v nerovnosti emisí hraje vlastnictví kapitálu.

Nejbohatších deset procent osob na světě se podle ní podílí na 77 procentech globálních emisí spojených s vlastnictvím soukromého kapitálu. „Což podtrhuje, jak je klimatická krize neoddělitelná od koncentrace bohatství,“ uvádí zpráva a nabízí řešení: „Řešení tohoto problému vyžaduje cílené přeskupení finančních a investičních struktur, které přispívají jak k emisím, tak k nerovnosti.“

Nejbohatší lidé mají zásadní vliv na změny klimatu, popsal výzkum
Ilustrační foto

Bohatství na vrcholu roste mimo standardní pravidla, tvrdí analytik

Ekonomická nerovnost je do určité míry součástí každé ekonomiky, komentoval pro ČT Miroslav Palanský z Centra veřejných financí Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dodává však, že ve zprávě se popisuje bezprecedentní koncentrace bohatství v rukou extrémně malé skupiny lidí.

Je to dáno jednak tržním mechanismem, kdy vyšší bohatství vytváří vyšší výnosy a dává možnost přístupu k běžně nedostupným investičním možnostem. Druhým, zásadnějším faktorem je podle Palanského nastavení daňových systémů, které vycházejí z představy, že hlavním zdrojem příjmů lidí jsou mzdy. „Což tak u většiny lidí je, ale u extrémně bohatých lidí je tomu naopak.“

7 minut
Miroslav Palanský z Institutu ekonomických studií ke Zprávě o světové nerovnosti
Zdroj: ČT24

Doplnil, že příjmy nejbohatších tvoří téměř výhradně kapitálové příjmy, tedy nárůst hodnoty aktiv a ten se zdaňuje pouze při prodeji kapitálu. A zde mají extrémně bohatí lidé různé možnosti, jak dosáhnout ve výsledku toho, aby na daních platili méně než zaplatí zaměstnanec, včetně využití právníků a účetních či například založení firem v daňových rájích, zdůraznil Palanský.

„Bohatství na vrcholu tolik roste právě proto, že funguje mimo standardní pravidla, mimo běžné zdanění či transparentnost,“ říká analytik. Dodává zároveň, že s ekonomickou koncentrací roste i koncentrace politické moci, která umožňuje ovlivňovat legislativu, regulace či veřejnou debatu.

Vede to podle něj též k oslabení demokratických procesů a k erozi důvěry v instituce. Prosazuje se rovněž tendence bohatých lidí zapojovat se například do politických procesů nebo do vlastnictví médií. „Není to však dobré ani pro celkový ekonomický růst,“ uzavřel Palanský.

Odlišným ukazatelem k odlišným výsledkům. Jak je to s příjmovou chudobou?
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk zemřel

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk zemřel

09:18AktualizovánoPrávě teď
Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

16:04Aktualizovánopřed 11 mminutami
Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

03:12Aktualizovánopřed 16 mminutami
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

08:36Aktualizovánopřed 19 mminutami
Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

15:51Aktualizovánopřed 29 mminutami
Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

před 39 mminutami
Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

03:57Aktualizovánopřed 47 mminutami
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

12:16Aktualizovánopřed 48 mminutami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Nůžky příjmů i bohatství se dál rozevírají. A stále rychleji

Jen tisícina procenta světové populace, tedy méně než šedesát tisíc multimilionářů, vlastní třikrát více bohatství než nejchudší polovina světa, vyplývá ze Zprávy o světové nerovnosti, která je založená na datech dvou set výzkumníků ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN. Ti zároveň zjistili, že deset procent nejbohatších lidí na světě vydělává více než zbývajících devadesát procent dohromady.
před 19 mminutami

Brno bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 26 miliard korun

S příjmy ve výši 21,3 miliardy korun a výdaji 25,7 miliardy korun bude v příštím roce hospodařit město Brno. Rozpočet navrhuje úvěr 3,6 miliardy korun na pokrytí kapitálových výdajů. Návrh rozpočtu ve středu schválili zastupitelé. Opozice se zdržela, nikdo nebyl proti. Zelení kritizují například to, že se město zadlužuje kvůli financování stavby multifunkční arény. Ocenili nicméně přehlednost materiálu. Na letošní rok 2025 schválili loni brněnští zastupitelé rozpočet města s příjmy 19,9 miliardy a výdaji 24 miliard korun.
před 23 hhodinami

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

Zavedení emisních povolenek ETS 2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.
včeraAktualizovánovčera v 15:54

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

Nastupující vláda ANO, SPD a Motoristů je připravená státní rozpočet na příští rok upravit tak, aby byl reálný, uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která by se v pondělí 15. prosince měla opětovně stát ministryní financí. V každém případě ale platí, že schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS), napsala na síti X. Ministři vlády v demisi ve středu uvedli, že rozpočet přepracovávat nebudou.
včeraAktualizovánovčera v 15:06

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, informoval mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních sedmdesáti zaměstnanců.
9. 12. 2025

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání online obsahu pro účely umělé inteligence (AI) porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.
9. 12. 2025Aktualizováno9. 12. 2025

Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského vládce Si Ťin-pchinga, který na zprávy „reagoval pozitivně“. Společnost bude moci podle zpravodajských agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.
9. 12. 2025Aktualizováno9. 12. 2025

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus Airlines podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) na koupi společnosti Smartwings patřící ČSA. Informuje o tom web Türkiye Today. Pegasus na síti X bez dalších podrobností oznámil, že podepsal dohodu o převzetí Smartwings a jejího akcionáře ČSA. Oficiálně cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla. Polská média uvádějí, že obchod na poslední chvíli zmařil naději tamních aerolinií LOT.
8. 12. 2025Aktualizováno8. 12. 2025
Načítání...