O pozici nejbohatšího člověka na světě se od středy přetahují zakladatel firmy Tesla Elon Musk a spolumajitel softwarového gigantu Oracle Larry Ellison. Vítězí ten, jehož společnosti si v dané chvíli lépe vedou na burze. Zatímco Musk se s Donaldem Trumpem lidsky rozešel, druhý miliardář si blízký vztah s prezidentem zachoval. Ellison spoluzaložil Oracle, dnes jednoho z globálních lídrů ve vývoji a správě softwarových databází, v roce 1977. Podnikatel minulý měsíc oslavil 81. narozeniny.
Spolumajitel softwarového gigantu a osoba blízká Trumpovi. Kdo je nový nejbohatší muž světa
3 minuty