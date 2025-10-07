Zájem o využití eDokladů během sněmovních voleb přesáhl podle Digitální a informační agentury (DIA) kapacity systému, a proto docházelo k jeho přetížení a nefunkčnosti. Příčinou byl nesprávný odhad zájmu a testování na tuto zátěž. Ředitel agentury Martin Mesršmíd již nabídl svoji rezignaci.
Špatně jsme odhadli zájem o eDoklady při volbách, přiznal úřad
Aplikace eDoklady prošla před volbami testováním, skutečný provoz ale podle zástupců DIA přinesl specifickou situaci, kterou byl mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který prý nebylo možné v současných testovacích podmínkách plně nasimulovat.
„Došlo k nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému,“ uvedl ředitel DIA Mesršmíd, který zároveň v reakci na nastalou situaci nabídl svou rezignaci vicepremiérovi pro digitalizaci Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL).
První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes identifikační autoritu NIA. Problémy se objevily primárně v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci samotných digitálních dokladů. Docházelo k přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, kteří neměli aktualizovaný doklad.
Potíže při volbách
Kolem 18. hodiny v pátek úřad nasadil úpravu aktualizace dokladů, která však podle mluvčího DIA Jakuba Palaty zpočátku nebyla stabilní. Systém se stabilizoval až v dalších hodinách, druhý den hlasování fungoval bez zásadních omezení.
„Systém NIA, který zajišťuje přihlášení, prokázal po spuštění nového cloudového datového centra oproti předchozím zkušenostem vysokou stabilitu, a docházelo pouze k drobnému zpomalení při zmíněné extrémní zátěži,“ dodal Palata.
Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Aplikace funguje od začátku roku 2024 a od té doby si ji stáhlo přes osm set tisíc lidí. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro on-line služby, primárně veřejné správy.