Volební nesrovnalosti v Blansku prověří policie

Policie začne prověřovat možné nesrovnalosti v počítání hlasů v jednom z volebních okrsků v Blansku při letošních sněmovních volbách. Podnět jí předal státní zástupce poté, co Nejvyšší správní soud při přepočtu zjistil výrazné rozdíly mezi skutečným výsledkem hlasování a záznamy volební komise. Pokud by se prokázalo úmyslné jednání, hrozily by viníkům až tři roky vězení.
Trestní oznámení odeslal už v listopadu Nejvyšší správní soud, který při přepočtu zjistil, že Piráti obdrželi dvacet hlasů, přestože volební komise nezaznamenala ani jeden. Naopak hnutí ANO komise přičetla o 21 hlasů více.
„Státní zástupce dne 10. prosince 2025 uložil policejnímu orgánu – Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obvodnímu oddělení Blansko – ve věci neprodleně zahájit úkony trestního řízení,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí městského státního zastupitelství Barbora Vrzalová Jančíková. Dodala, že policisté věc budou prověřovat pro přečin maření přípravy a průběhu voleb. Toho se měl dopustit zatím neznámý pachatel.
Více nesrovnalostí
Nesrovnalosti v blanenském volebním okrsku číslo 28 se týkaly také hlasů pro STAN či SPD. Volební komise podle soudu chybně spočítala i počet platných hlasů. Pokud orgány činné v trestním řízení zjistí, že šlo o vědomé jednání, hrozí odpovědné osobě či osobám za zmíněné maření přípravy a průběhu voleb až tříleté vězení.
Navíc neodpovídaly ani počty preferenčních hlasů. Volební komise nezapočítala 19 těchto hlasů pro Piráty, počty neseděly ani u kroužkování u hnutí ANO. Okrsek 28 tvoří části Absolonovy a Salmovy ulice, přičemž volební místnost byla v ZŠ Salmova 17. Komise tam v oficiálních výsledcích připsala hnutí ANO 45,45 procenta hlasů.
Že Piráti nedostali žádný hlas, se nezdálo jednomu z jejich příznivců, který je podle svých slov volil. Nesrovnalosti potvrdila také jedna členka volební komise. Piráti se proto následně obrátili na soud.