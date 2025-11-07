Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Chybné sečtení hlasů v Blansku
Zdroj: ČT24

Nejvyšší správní soud začátkem příštího týdne podá trestní oznámení kvůli chybnému sečtení hlasů při sněmovních volbách ve volebním okrsku v Blansku. Podle soudců mohla volební komise s hlasy manipulovat úmyslně. Její členové, kteří jsou proškoleni k tomu, aby se vzájemně kontrolovali, byli kromě zapisovatele vybráni politickými stranami. Svou zástupkyni tam měli i Piráti, kteří byli ošizeni o nejvíce hlasů. Výsledky sčítání po komisi kontroluje ještě počítačový algoritmus, ani ten ale na chybu neupozornil. Výsledky voleb to však neovlivnilo.

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení
Nejvyšší správní soud

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

Nejvyšší správní soud (NSS) už vyřídil všechny volební stížnosti, které obdržel po volbách do Poslanecké sněmovny. Žádné nevyhověl, výsledek voleb je tak potvrzený. Soud zjistil chyby při sčítání hlasů v okrsku 28 v Blansku. Komise ubrala hlavně Pirátům, přidala hnutí ANO. Výsledek voleb to neovlivnilo, NSS tedy nezasáhl, rozhodl se však podat trestní oznámení kvůli maření přípravy a průběhu voleb.
včeraAktualizovánovčera v 12:33

Filmová Mezipatra přinesou queer témata do Prahy i Brna

V Praze a následně v Brně se opět uskuteční queer filmový festival Mezipatra. Letošním ročníkem, který startuje 6. listopadu, prostupují témata bezpečí a soudržnosti.
včera v 10:14

Výjimečný případ odvahy. Dvojice rybářů zachránila tři lidi z hořících buněk

Rybáři ve Veselí nad Moravou prokázali výjimečnou odvahu, když nezaváhali a zachránili z hořících unimobuněk tři muže. Dva ze zachráněných zůstávají v nemocnici – mají popáleniny až na dvaceti procentech těla. Co bylo příčinou požáru, hasiči stále vyšetřují.
včera v 07:11

Čeští vědci popsali historii Soutoku. Krajina u Dyje je dědictvím doby železné

Nová studie vnesla další odborný pohled na jedinečnost krajiny takzvaného Soutoku, o které se nyní hojně diskutuje v souvislosti s vyhlášením CHKO.
včera v 06:30

Ostatky Jindřicha z Lipé se po dekádách vrací do krypty na Starém Brně

Po více než šedesáti letech se vracejí ostatky mocného českého šlechtice Jindřicha z Lipé do krypty baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Tomuto aktu předcházel více než rok trvající výzkum kosterních pozůstatků, které od roku 1991 spočívaly na náhradním místě. Podle vědců potvrdil, že kosti velmi pravděpodobně patřily moravskému zemskému hejtmanovi a partnerovi královny vdovy Elišky Rejčky.
5. 11. 2025

Pomáhají i po smrti. Medici v Brně poděkovali dárcům těl

Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity odhalil na brněnském Ústředním hřbitově památník dárcům těl. O jeho vznik se zasloužili samotní studenti fakulty. Památník bude zároveň sloužit i jako vsypová hrobka. Počet lidí, kteří se rozhodnou věnovat své tělo vědě, v posledních letech roste.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Rektorem Mendelovy univerzity zvolil senát Klimánka

Mendelovu univerzitu v Brně, která nabízí hlavně zemědělské a lesnické obory, má vést Martin Klimánek. Dosavadní prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost porazil obhajujícího rektora Jana Mareše, oznámila mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová. Klimánka v prvním kole volby podpořilo 24 z 31 přítomných členů akademického senátu. Pokud Klimánka jmenuje prezident, ujme se funkce v dubnu 2026.
3. 11. 2025
