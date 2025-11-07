Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

3 minuty
Nejvyšší správní soud začátkem příštího týdne podá trestní oznámení kvůli chybnému sečtení hlasů při sněmovních volbách ve volebním okrsku v Blansku. Podle soudců mohla volební komise s hlasy manipulovat úmyslně. Její členové, kteří jsou proškoleni k tomu, aby se vzájemně kontrolovali, byli kromě zapisovatele vybráni politickými stranami. Svou zástupkyni tam měli i Piráti, kteří byli ošizeni o nejvíce hlasů. Výsledky sčítání po komisi kontroluje ještě počítačový algoritmus, ani ten ale na chybu neupozornil. Výsledky voleb to však neovlivnilo.