Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Některé obce se snaží působit na majitele objektů, které zatěžují společný prostor, zvýšením daně z nemovitostí. Cílem bylo přimět je k lepší péči o zanedbané budovy. S rozdílnými výsledky to zkusili v Kroměříži, ve Znojmě či v Žatci.

Kroměříž zvedla majitelům sedmi objektů místní index daně z nemovitosti na maximum. Cílem bylo je přimět, aby o budovy pečovali. „V poměrně rychlé době přišli s návrhy, jak budou svoje budovy rekonstruovat, takže cíl to splnilo,“ říká místostarosta města Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

Podle radnice u většiny dotčených staveb nastal posun. Bývalou restauraci majitel nakonec prodal městu. A podobně nabídl vlastník k prodeji i bývalý hotel Haná. Někdejší pekárna na sídlišti Barbořina už neexistuje, majitel ji nechal v listopadu zbourat.

Na jiné, podle města problematické objekty tu přesto lidé narazí. Například na dům u cesty na Velké náměstí. „Ta nemovitost je ve špatném stavu. Jsou tam tři žaloby, takže my tuto nemovitost nemůžeme zatím opravit,“ říká její majitel Miroslav Popovský. Proti vyšší dani proto podali námitky.

Různé výsledky

Naopak bez odporu se stejné opatření zatím obešlo ve Znojmě. „Nikdo proti tomu nevystoupil. Vytipované jsme měli celkem tři nemovitosti,“ řekl starosta města František Koudela (ODS).

Přimět vlastníka k rekonstrukci chátrajícího domu chtěla stejným způsobem i radnice v Žatci. Navýšení daně však začátkem prosince zrušil soud. Vymezení rozsahu opatření bylo podle něj příliš neurčité.

