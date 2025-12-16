32 tun tabáku a 15 milionů cigaret. Celníci odhalili výrobnu


16. 12. 2025

Celníci odhalili na jihu Moravy nelegální výrobnu cigaret s velkokapacitní linkou. Při rozsáhlé akci zajistili 32 tun tabáku a přes patnáct milionů cigaret. Další čtyři miliony cigaret byly ukryté ve speciálně upravených cisternách. Únik na spotřební dani činil téměř 326,5 milionu korun. Zadržených bylo 24 osob, dvacet skončilo ve vazbě. Výsledky akce Bohdan v úterý zveřejnilo vedení Generálního ředitelství cel.

„Podařilo se zadokumentovat trestnou činnost organizované skupiny – většinou cizích státních příslušníků, kteří na území České republiky nelegálně vyráběli cigarety, dováželi surový tabák, přepracovávali jej a vyrobené cigarety dál distribuovali do zemí Evropské unie. Rozsáhlost případu je nejvíce patrná na počtu zadržených osob, kterých bylo 24,“ řekl ředitel sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel Michal Šimůnek.

Celníci dostali v lednu informace od úředníka britského velvyslanectví o přepravě tabáku z Itálie do Česka bulharským vozem společně s dodávkou s bulharskými dělníky. Začali prověřovat areál na Vyškovsku, kde byly stroje, zdroj energie a palety krabic s asi deseti tunami tabáku. Podezřelé sledovali a odposlouchávali.

„Každé zhruba dva měsíce prostory (pachatelé) obměňovali tak, aby ztížili možnost odhalení jejich trestné činnosti. S ohledem na pravděpodobnou znalost práce policejních orgánů používali i technické prostředky na obranu proti sledování. Nějaké rušičky, GPS zařízení, videozáznamovou techniku. Okamžitě výrobny a prostory měnili včetně vozidel i registracích k vozidlům. To bylo specifické oproti jiným případům, kdy jsme se s takovým způsobem chování pachatelů ještě nesetkali,“ vysvětlil Šimůnek.

Akce se zúčastnily stovky celníků a policistů

Obavy z ničení důkazů a útěku podezřelých byly impulzem ke spuštění týdenní akce od 6. do 14. listopadu. Zapojilo se 250 celníků a osmdesát policistů. Provedli šestnáct domovních prohlídek a sedmnáct prohlídek skladů, pozemků a dalších prostor. Zadrželi 24 podezřelých. Zajistili 32 tun tabáku a 19,2 milionu cigaret. V areálech jich bylo 15,2 milionu a v upraveném vnitřku cisterny skoro čtyři miliony. Únik na spotřební dani činí 326,5 milionu korun.

Při akci se našlo i 42 254 kilogramů cigaretového papíru za víc než 4,5 milionu korun. Jedna role měla sedm kilometrů, celkem jich bylo přes 8600. Dala by se z nich vyrobit nelegálně víc než miliarda cigaret. Případná škoda na spotřební dani by pak činila podle odhadů asi 4,5 miliardy korun.

Případ se vyšetřuje jako zločin krácení daně. Hrozí pět až deset let vězení. Podle státního zástupce Jiřího Zemka z krajského zastupitelství v Brně činnost vykazuje znaky organizované zločinecké skupiny. Tresty by tedy byly vyšší.

Čeští celníci spolupracovali na akci se slovenskými kolegy. Slovenská akce s krycím názvem Minca navázala na český spis Bohdan. Zadržené byly čtyři osoby. Zajistilo se 317 palet s materiálem na výrobu cigaret.

ŽivěVláda odmítla emisní povolenky ETS 2, oznámil Babiš

Vláda v úterý odmítla emisní povolenky ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda ANO, SPD a Motoristů také podle Babiše odmítla migrační pakt EU. S odmítnutím paktu a novým zákonem o migraci a azylu počítala v programu. Premiér také zmínil, že kabinet by měl projednat návrh rozpočtu na příští rok 19. ledna. Návrh minulé vlády koalice odmítla, Česko začne rok v rozpočtovém provizoriu.
04:39Aktualizovánopřed 4 mminutami

Koaliční rada jednala o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Před úterním prvním zasedáním nového kabinetu se v devět hodin dopoledne sešli lídři všech tří koaličních stran – ANO, SPD a Motoristů. Debata se podle vyjádření představitelů vládních uskupení měla dotknout i témat, která od jedenácti hodin řeší ministři na zasedání vlády, a to včetně návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy nelze vyloučit, že vláda schodek zvýší.
08:46Aktualizovánopřed 33 mminutami

Skupina D: Drony na Ukrajinu byly vždy vyvezeny s řádnou licencí

Zástupci Skupiny D tvrdí, že nikdy nevyvezli drony na Ukrajinu bez řádné licence a nikdy si z veřejné sbírky nevyplatili ani korunu. Protože chtěli, aby jejich aktivity byly transparentní, prováděli pravidelné audity. Řekli to na tiskové konferenci, kterou svolali v reakci na zprávy o tom, že Vojenská policie prověřuje jednoho z jejich dodavatelů. Skupina D byla založena na konci roku 2023, stojí za projekty jako Drony Nemesis nebo Charlie One.
13:01Aktualizovánopřed 42 mminutami

Policejní centrála rozbila zločinecké skupiny na Ukrajině

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) v rámci mezinárodní operace Octopus rozbila organizovanou skupinu na Ukrajině, která nabízela podvodné investice, informoval v úterý ředitel centrály Břetislav Brejcha. V souvislosti se zásahovou akcí Connect pak byla rozprášena mezinárodní skupina provozující na Ukrajině podvodná call centra.
11:00Aktualizovánopřed 49 mminutami

Dálnici D35 rozšiřují dva nové úseky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo šest kilometrů dlouhý úsek dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Bude sloužit i jako obchvat Vysokého Mýta, kterému by měl výrazně ulevit od tranzitní dopravy. Odpoledne ŘSD zprovozní další část D35, a to mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou v Královéhradecku. Ani jeden z úseků zatím nebude napojený na dálniční síť.
11:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila pětadvacetiletého muže, který v chatce na Zlínsku věznil dvanáctiletého pohřešovaného chlapce, z pokusu o vraždu a ze zbavení svobody. Policisté informovali také o tom, že v dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše obviněnému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až výjimečný trest.
09:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Vojtěch chce zefektivnit systém zdravotnictví. I nesystémovým krokem

Na ministerstvo zdravotnictví se po čtyřech letech vrací Adam Vojtěch (za ANO). Staronový ministr se hodlá vypořádat s rostoucími výdaji na zdravotní péči zefektivněním systému, nikoli masivním navyšováním zdrojů. Významnou roli dle Vojtěcha sehrají zdravotní pojišťovny, zaměřit se chce také na podporu prevence, primární péče a digitalizaci. Naopak zvýšení odvodů na zdravotní pojištění by mohlo uškodit české ekonomice, řekl v 90′ ČT24 moderované Romanem Fojtou.
před 6 hhodinami
