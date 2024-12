Pašování cigaret a alkoholu je v Česku na vzestupu

Při kontrolách na silnicích nebo v provozovnách letos celníci zajistili téměř 21 tisíc litrů neznačených a nezdaněných lihovin, což je proti loňsku nárůst o 32 procent. U cigaret je to ještě markantnější, a to až o 190 procent. Celníci při kontrolách zajistili téměř 9,5 milionu kusů.

Cestující do České republiky si pro vlastní spotřebu mohou přivézt alkohol nebo tabákové výrobky pouze v omezeném množství. Ze států Evropské unie je povoleno na osobu dovézt maximálně deset litrů lihovin, piva a vína kolem hektolitru. Cigaret pak osm set kusů.

Nejčastějším vozidlem pašeráků byla letos auta s registračními značkami Litvy a Itálie. V osmnácti případech litevských značek našli celníci celkem 4723 litrů alkoholu, většina z nich mířila do Německa.

Vyšší spotřební daň u lihovin zatím přinesla méně peněz

Ceny lihovin a cigaret pro koncové zákazníky ovlivňuje mimo jiné také spotřební daň. Letos v Česku stoupla u lihovin o deset procent a bude stoupat až do roku 2026. V příštím roce to bude o dalších deset procent, v následujícím o pět. Zatím je ale výběr u lihovin o sto milionů korun nižší než loni touto dobou. Výrobci žádají, aby odvody již nerostly. Někteří koaliční politici by teď plány neměnili, jiní mluví o debatě a možném přehodnocení.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poznamenal, že daňový plán na tři zdaňovací období je schválen. „V takovém okamžiku má stát počkat a vyhodnotit účinek opatření po celém období,“ míní. Naopak místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda pochybuje, zda „jsme již nedosáhli nějakého limitu při nastavování sazeb a zda další zvyšování pouze nepovede k tomu, že občané budou nakupovat v zahraničí“.