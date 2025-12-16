Skupina D: Drony na Ukrajinu byly vždy vyvezeny s řádnou licencí

Zástupci Skupiny D tvrdí, že nikdy nevyvezli drony na Ukrajinu bez řádné licence a nikdy si z veřejné sbírky nevyplatili ani korunu. Protože chtěli, aby jejich aktivity byly transparentní, prováděli pravidelné audity. Řekli to na tiskové konferenci, kterou svolali v reakci na zprávy o tom, že Vojenská policie prověřuje jednoho z jejich dodavatelů. Skupina D byla založena na konci roku 2023, stojí za projekty jako Drony Nemesis nebo Charlie One.
Minulý týden média informovala o prověřování jednoho z dodavatelů skupiny FPV Space. Server Novinky.cz uvedl, že v souvislosti s tím policie zadržela tři lidi z firmy. Zdroj z policejního prostředí dříve sdělil, že věc se nachází ve fázi zajišťování důkazů. Poté bude následovat jejich vyhodnocení. Žádné trestné stíhání nebylo zahájeno. Podezřelí jsou z podvodu a rovněž z možného nelegálního vývozu vojenského materiálu do míst válečného konfliktu.
Skupinu D založili například investor Jan Veverka, herec Ondřej Vetchý, Martin Kroupa, který stojí za organizací Post Bellum, nebo bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Zástupci spolku jsou přesvědčeni, že veškerá jejich činnost byla vždy správná a plně v souladu s českými zákony. Odmítli komentovat současné vyšetřování.
Spolek podle členů vznikl z potřeby chránit Česko tím, že pomáhá Ukrajině čelící agresi. „Členové spolku jsou dobrovolníci, kteří chtěli využít své schopnosti a zapojit tisíce občanů,“ řekl Vetchý. Z důvodu transparentnosti a dohledatelnosti zavedli proto pravidelné interní audity, které jim zprostředkovává americká firma.
Deník N napsal, že Skupina D navrhuje soudu ukončení blokace svých účtů. V podání rozporuje podezření o ceně dronů, kterou vyčísluje výrazně vyšší než Vojenská policie. Podle serveru ceny dronů na trhu více odpovídají tomu, co uvádí spolek.
V projektu Drony Nemesis vybral spolek ve veřejné sbírce více než 263 milionů korun. Mezi další neziskové organizace, které podporují Ukrajinu, patří například Post Bellum, Člověk v tísni nebo Dárek pro Putina. Poslední zmiňovaný spolek obdržel v nedávné době dar sto milionů korun. K němu se přihlásil majitel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič. Přiměla ho k tomu právě kauza kolem spolku Skupina D, kterému vyjádřil podporu.