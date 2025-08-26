Čeští dobrovolníci z iniciativy Dárek pro Putina v úterý zástupcům ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) předali americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který se složili ve sbírce na internetu čeští a slovenští občané. Informoval o tom zástupce iniciativy Martin Ondráček.
„Dárek pro Putina“ předal Ukrajině vrtulník Black Hawk
Ondráček sbírku na vrtulník Čestmír považuje za unikátní. Nemyslí si, že by se občané někde složili na tak nákladný kus vojenské techniky. Na jeho nákup více než 20 640 dárců poskytlo 72,64 milionu korun. Symbolicky ho ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému letos v březnu předal český prezident Petr Pavel.
Helikoptéra je na Ukrajině v letecké jednotce HUR. Jak byla do země dopravena, Ondráček neví. Vysvětlil, že její transport organizovala ukrajinská vojenská rozvědka, česká strana ho platila.
Sbírka na drony s municí a pět letadel
Na platformě zbraneproukrajinu.cz je nyní sbírka na pět set dronů s municí a na operaci s názvem Štefan, jejímž cílem je koupit pět letadel pro výcvik ukrajinských pilotů stíhaček F-16. Ondráček řekl, že dobře vyškolení ukrajinští piloti mohou být investicí do bezpečnosti České republiky.
Tento zástupce iniciativy Dárek pro Putina řekl, že nepociťuje, že by veřejnost byla tři a půl roku trvající válkou, kterou vede Rusko proti Ukrajině, unavená. Podotkl, že za letošní první měsíce se na nákup vojenského vybavení pro napadenou zemi vybralo více peněz než v tom stejném období loni. „Myslíme si, že stále více lidí chápe, že podstatou války jsou zbraně,“ poznamenal.
Ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina 24. února 2022. Putin tak rozpoutal největší ozbrojený konflikt na evropském kontinentu od konce druhé světové války.