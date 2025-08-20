Správa státních hmotných rezerv (SSHR) půjčí litvínovské rafinérii Orlen Unipetrol 50 tisíc metrů krychlových motorové nafty. Rozhodla o tom vláda. Informaci potvrdil i předseda SSHR Pavel Švagr. Důvodem je dle mluvčího Orlenu Pavla Kaidla poškození etylenové jednotky, které způsobil rozsáhlý výpadek proudu v části Česka na začátku července. Výroba ostatních pohonných hmot je dostatečná, dodal Kaidl. Orlen v tuzemsku provozuje nejhustší síť čerpacích stanic.
Stát půjčí Orlenu desítky tisíc kubíků nafty
Žádost o půjčku SSHR od Orlenu obdržela koncem minulého týdne, řekl Švagr. Správa státních hmotných rezerv dá rafinérii podle něj finanční jistinu ve výši jedné miliardy korun, naftu má vrátit nejpozději do konce tohoto roku. Nesmí ji taky vyvážet do zahraničí.
„Samozřejmě, že ta zápůjčka není zadarmo, je za peníze,“ podotkl Švagr s tím, že úrok činí čtyři procenta. Naftu začne podle něj Orlen čerpat buď od středečního večera, nebo od čtvrtka.
Ropná bezpečnost Česka není podle Švagra kvůli zápůjčce zásadně dotčena. „Ta naše zápůjčka činí zhruba pět procent našich nouzových zásob produktů, čili je to celkem rozumná zápůjčka,“ uvedl. „Není ani důvod, aby byl nějaký problém na čerpacích stanicích, pohonných hmot je díky této zápůjčce dostatek,“ doplnil. Neočekává ani tlak na ceny pohonných hmot.
Technická závada
„V červenci zasáhl rafinérii v Litvínově rozsáhlý výpadek elektřiny, který významně poškodil některé výrobní technologie včetně etylenové jednotky a výrazně omezil provoz celého areálu. Po nezbytných opravách jsme přistoupili k obnově výroby. Při postupném přechodu na plný výkon jsme ale objevili návaznou poruchu na hlavním kompresoru etylenové jednotky,“ popsal Kaidl.
Etylenovou jednotku tak podle něj musela společnost v minulých dnech odstavit, což vedlo k omezení petrochemické výroby i výroby pohonných hmot.
I navzdory přijatým opatřením, ke kterým patřilo zastavení exportu pohonných hmot a zvýšení dodávek ze zahraničí, firma podle Kaidla aktuálně není schopná plně pokrýt poptávku po motorové naftě na českém trhu. Minulou středu Orlen Unipetrol na svém webu informoval o tom, že etylenová jednotka bude v litvínovské rafinérii odstavená několik dní. Další rafinérie společnosti v Kralupech nad Vltavou je v provozu, řekl Kaidl.
Ze státních rezerv si letos litvínovská rafinérie půjčila také ropu, a to kvůli zastavení dodávek z ruského ropovodu Družba. Vláda tehdy rozhodla o půjčce až 330 tisíc tun ropy. V polovině června společnost sdělila, že vypůjčenou ropu začala státu vracet. Podle Švagra zatím Orlen vrátil dvě ze čtyř půjčených nádrží ropy, zbytek by měl dodat do konce září.
„Tuto situaci jsme využili k záměně ruské ropy za neruskou. To znamená, že Orlen nám místo ruské ropy vrací typ lehké ropy Azeri Light, která se zpracovává v rafinérii v Kralupech nad Vltavou,“ doplnil Švagr. Ve státních rezervách podle něj dříve byla jen ruská ropa zpracovávaná litvínovskou rafinérií.