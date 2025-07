Výpadek proudu způsobil rozsáhlé škody průmyslovým podnikům i restauracím

Bez proudu zůstaly v pátek hodinu a půl závody největšího výrobce automobilů v Česku Škoda Auto. Situace se dotkla výroby v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Škody bude společnost znát po víkendu. Kompletně obnovit provoz navíc nebylo možné hned. „Náběh bude postupný v závislosti na poskytnutých elektrických kapacitách sítě,“ uvádí vedoucí komunikace Škoda Auto Tomáš Kotera.

Nejdelší výpadek elektřiny v historii fungování má za sebou sklárna v Novém Boru. Proud tam nešel zhruba čtyři a půl hodiny a podle ředitele jen minuty sklárnu dělily od katastrofy. „Každý den ztráty výroby znamená pro nás nějaké tři miliony nákladů. To všechno je ale předčasné, protože samozřejmě do toho patří to, že došlo ke znehodnocení vyrobeného skla,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Crystalex Nový Bor Tomáš Januš.