Problém způsobilo násobení poruch, řekl šéf ČEPS k pátečnímu výpadku proudu

Provozovatel přenosové soustavy ČEPS představil dosud shromážděné informace k pátečnímu rozsáhlému výpadku elektřiny v části Česka. „Problém je, že došlo k násobení poruch. Kdyby došlo k samotnému pádu vodiče a nenásledovaly by to další tři doprovodné prvky, tak by ta soustava vydržela,“ sdělil šéf společnosti ČEPS Martin Durčák.