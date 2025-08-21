Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny za litr. O 33 haléřů zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny naturalu i dieselu se tak dostaly na nejnižší úroveň za poslední dva měsíce, vyplývá z údajů společnosti CCS. V meziročním porovnání je nyní benzin v Česku o 3,66 koruny na litru levnější. Za naftu platili motoristé před rokem o 3,18 koruny více než nyní.
Paliva jsou nejlevnější za poslední dva měsíce
Za zlevňováním pohonných hmot podle analytika Purple Trading Petra Lajska stojí nízké ceny ropy a silná česká koruna. „Ropa Brent se drží u 66 dolarů za barel díky posunu ve vyjednávání o míru v rusko-ukrajinské válce. Investoři tak aktuálně vyhlíží možný návrat ruské ropy na mezinárodní trh,“ uvedl.
Rusko podle něj aktuálně produkuje necelých deset milionů barelů ropy denně. Necelá půlka produkce pak putuje na export. „Přeprava ruské ropy je však díky sankcím složitá. Mír na Ukrajině by mohl učinit ruskou ropu méně ‚toxickou‘ pro západní země. Aktuálně je navíc na trhu vysoká nabídka ropy díky kartelu OPEC, který letos zvýšil produkci ropy již o více než dva miliony barelů denně,“ dodal Lajsek.
Nejlevnější benzin v současnosti tankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 33,14 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,80 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v metropoli průměrně 34,52 koruny. Nafta se v hlavním městě tankuje za 33,78 koruny.
Pokles cen bude dle analytiků pokračovat
Pohonné hmoty by podle analytiků měly zlevňovat i nadále. „Pokles ceny ropy na trhu by se mohl blížit svému závěru. Na čerpacích stanicích by se však měly ceny pohonných hmot nadále snižovat,“ míní analytik XTB Jiří Tyleček. Vzhledem k poklesu marží rafinérií by se podle něj měl sestup více projevovat na cenách nafty.
„Na jejich velkoobchodních cenách jsme však už svědky obratu po několikatýdenním poklesu, takže potenciál snižování cen na čerpacích stanicích se postupně vyčerpá. V příštím týdnu očekávám pokračování poklesu cen, a to okolo patnácti haléřů v případě benzinu a až třicet haléřů u nafty,“ poznamenal Tyleček. „Do konce srpna očekávám další cenovou korekci o vyšší desítky haléřů u nafty i benzinu,“ dodal Lajsek.
Česká republika si podle Tylečka i nadále drží pozici jedné z cenově nejdostupnějších zemí v oblasti pohonných hmot v Evropské unii. Nafta je podle nejnovějších dat Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU – levněji ji natankují už jen řidiči v Bulharsku a na Maltě. Nejvyšší ceny nafty evidují naopak v Dánsku, Irsku a Nizozemsku. Benzin je v Česku sedmý nejlevnější. Z okolních zemí je cena nižší jen Polsku.