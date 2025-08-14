Pohonné hmoty v tuzemsku v uplynulém týdnu zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 34,01 koruny, před týdnem byl o třináct haléřů dražší. Nafta zlevnila o 33 haléřů na litru, za litr teď řidiči dají průměrně 32,98 korun, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Pohonné hmoty zlevnily, více nafta
V meziročním porovnání je nyní benzin o asi 3,70 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o zhruba tři koruny více než teď.
Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,33 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,48 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,68 koruny. Nafta se tam tankuje za 33,81 koruny za litr.