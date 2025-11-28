Pohonné hmoty jsou nejdražší od jara

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr. Nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Paliva u čerpacích stanic v Česku začala zdražovat ve druhé polovině října. U Naturalu 95 tak nyní průměrná cena vystoupala nejvýše od počátku dubna, u nafty od poloviny března.
Motoristé ale stále platí méně než před rokem. Za litr benzinu tehdy dávali v průměru o 85 haléřů víc a nafta byla na litru dražší o téměř 30 haléřů.
Nejdráže je stále v Praze
Nejlevnější benzin v tomto týdnu natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 34,45 koruny. Nafta stojí nejméně v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 34,11 koruny.
Naopak nejdražší paliva dlouhodobě nabízejí čerpací stanice v Praze, kde se nyní za Natural 95 platí v průměru 36,05 Kč/l a za naftu 35,91 Kč/l.