Obžalovaný Březina obvinil v „celní“ větvi lihové kauzy tři svědky ze lži

Organizátor rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radek Březina, obžalovaný také v lihové kauze celníků, u zlínského krajského soudu obvinil tři svědky ze lži. Tvrdí, že po dohodě s orgány činnými v trestním řízení vypovídali v jeho neprospěch. Státní zástupce Radim Obst to odmítl. Případ je vedlejší větví lihové kauzy, v souvislosti s níž si Březina odpykává třináctiletý trest. Spolu s ním jsou nyní obžalovaní bývalí celníci Světlana Ťavodová, Zdeněk Minařík a František Podešva. Dalším obžalovaným je Ivan Kovářík, správce Březinových nemovitostí, jemuž soudy v minulosti uložily devět let a dva měsíce vězení.

„Ze strany orgánů činných v trestním řízení došlo k nezákonnému ovlivňování tohoto trestního řízení,“ řekl Březina. Zmínil policii a státní zastupitelství. Tvrdí, že zatímco deset let vypovídali svědci konzistentně, své výpovědi změnili až v tomto trestním řízení. Tvrdí, že za to dostali zaplaceno ze strany státního zastupitelství, kupříkladu zkrácením trestů uložených soudem v jiných kauzách či zastavením trestního stíhání, které se jich týkalo. „Jde o společný modus operandi,“ řekl Březina.

Kauza vynášení informací z Celní správy členům takzvané lihové mafie kolem Březiny spadá do let 2004 až 2012. Celníci vinu odmítli. Březina při zahájení hlavního líčení řekl, že již byl za účast na organizované zločinecké skupině odsouzen a nemůže být souzen podruhé. Kovářík se přiznal k předávání peněz jednomu z už dříve odsouzených celníků, odmítl však, že by informace zneužil, a tvrdil, že z toho neměl finanční prospěch. Za ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině obžalovaným hrozí až šestnáct let vězení.

Z obžalovaných kromě Březiny dorazili k soudu ještě Ťavodová a Minařík. Oba Březinova tvrzení o ovlivňování svědků zaskočila. „Je to opravdu hnus, protože tím trpíme. Jsem nevinná, nic jsem neprovedla, všechno bylo vykonstruované,“ prohlásila Ťavodová. „Je pro mě úplný šok, co tady zaznělo,“ podotkl Minařík. Hlavní líčení bude pokračovat ve středu, kdy by se soud měl zabývat listinnými důkazy.