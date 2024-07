Hlava nelegálních obchodů s lihem Březina tvrdí, že celníci skupině nepomáhali

Organizátor rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radek Březina odmítl, že by tři pracovníci Celní správy, kteří jsou spolu s ním obžalovaní v lihové kauze, pomáhali jeho zločinecké skupině. Uvedl to v závěrečné řeči u zlínského krajského soudu, který kauzu od loňska projednává. Případ je vedlejší větví lihové kauzy, v souvislosti s níž si Březina odpykává třináctiletý trest. Všichni obvinění vinu odmítají.

Kauza vynášení informací z Celní správy členům takzvané lihové mafie kolem Březiny spadá do let 2004 až 2012. Celníci podle státního zástupce Radima Obsta pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a její podporou se podíleli na mnohamiliardové škodě. Obžaloba tvrdí, že někteří se nechali uplatit a participovali na trestné činnosti organizované zločinecké skupiny.

Připustil však, že informace z Celní správy měl. „K tomuto už jsem se doznal u soudu v daňové věci v roce 2014,“ prohlásil Březina. Zmínil v této souvislosti jméno bývalého celníka Martina Jendřejka, který byl za napomáhání Březinově zločinecké skupině v minulosti odsouzen ke čtyřem letům vězení. Trestná činnost skupiny by však podle Březiny mohla být páchána i bez těchto informací a ve stejném rozsahu, jen s většími náklady.

Podle Březiny není pravda, že by celníci brali úplatky za vědomou spolupráci při fiktivních denaturacích ve firmě Morávia-Chem a zachraňování kontrolních pásek v Likérce Drak, kterou též ovládal. „Všichni celníci byli obelstíváni,“ tvrdí Březina.

Vinu ve svých závěrečných řečech odmítli také někdejší celníci Světlana Ťavodová a Zdeněk Minařík, kteří jsou v kauze též obžalovaní. Podanou obžalobu považuje Ťavodová za vykonstruovanou a zmanipulovanou, kategoricky s ní nesouhlasí i Minařík. „Pan státní zástupce předložil soudu příběh, který se nestal,“ tvrdí Minařík.

V případu jsou dále obžalovaní ještě bývalý celník František Podešva a Ivan Kovářík, někdejší správce Březinových nemovitostí, jemuž soudy v minulosti uložily devět let a dva měsíce vězení. Z pondělního jednání soudu se omluvili. Při zahájení hlavního líčení Podešva vinu odmítl, Kovářík se přiznal k předávání peněz dříve odsouzenému celníkovi Jendřejkovi, odmítl však, že by informace zneužil, a tvrdil, že z nich neměl finanční prospěch.

Zatímco Březinovi navrhl státní zástupce uložit šestnáct let vězení, pro Podešvu, Kováříka, Minaříka a Ťavodovou žádá nepodmíněné tresty od šesti a půl roku do dvanácti let. Obhájce Březiny navrhl zastavení trestního stíhání, další advokáti žádají pro své klienty zproštění obžaloby. Rozsudek plánuje soud vynést 3. října.