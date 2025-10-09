Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za obchodování s nelegálním lihem na čtrnáct let a devět měsíců. Nyní bude muset brněnský krajský soud případ, který se týká ovlivňování desítek svědků, projednat znovu. Vrchní soud o dalším postupu rozhodl v neveřejném jednání na konci září, vyplývá z údajů justičního portálu.
Vrchní soud zrušil rozsudek nad Březinou
S ohledem na neveřejné jednání věc nechtěl komentovat soud ani Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozorovalo. „Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nebylo dosud Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci doručeno. Z tohoto důvodu ho v současné době nemůžeme jakkoli komentovat,“ řekl náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Vrchní soud už dvakrát rozhodl, že v této věci Březinovo trestní stíhání zastaví, jeho rozhodnutí ale pokaždé zrušil Nejvyšší soud (NS).
Podle původního rozsudku brněnského krajského soudu se zlínský lihový boss Radek Březina pokusil z vazby v letech 2012 až 2014 uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Svědkům zprostředkovaně nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků. Odsouzen byl za účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby ve stadiu přípravy a další trestné činy.
Trestní stíhání v kauze ovlivňování svědků poprvé zrušil olomoucký vrchní soud v prosinci 2022; odůvodnil to tím, že o skutcích už bylo pravomocně rozhodnuto. Po dovolání nejvyššího žalobce jeho rozhodnutí zrušil Nejvyšší soud s tím, že zastavení stíhání je nedůvodné. V prosinci 2024 zastavil vrchní soud stíhání podruhé jako neúčelné vedle již uloženého trestu. Ani s tím Nejvyšší soud nesouhlasil a letos v dubnu po dovolání znovu rozhodnutí zrušil. Nebyly podle něj splněné podmínky pro toto procesní zastavení.
Po zastavení stíhání zůstal Březinovi původní třináctiletý trest za nelegální obchody s nezdaněným lihem se škodou na daních 5,6 miliardy korun, z vězení ho letos na konci května podmíněně propustil Okresní soud v Třebíči. Na svobodu se tak dostal o pět měsíců dříve. Letos na konci června mu však trest o rok zvýšil v lihové kauze celníků zlínský krajský soud, když mu uložil souhrnný trest čtrnáct let vězení a propadnutí celého majetku. Rozsudek v tomto případě není pravomocný.