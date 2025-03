Odbory: Firma onsemi v Česku propustí 170 lidí, nejvíc v Rožnově

Firma onsemi propustí v České republice 170 lidí, z toho v Rožnově pod Radhoštěm 149. Další pobočku má firma v Brně. Lidé by měli odejít k 1. dubnu. Důvodem je tlak na efektivitu práce a snižování nákladů, řekli v rožnovském závodě zástupci odborů po jednání s vedením firmy, která vyrábí polovodiče.

Propouštění by se mělo týkat různých profesí. „Je to napříč celou firmou. Bylo nám řečeno, že to je napříč všemi profesemi,“ řekla předsedkyně základní organizace odborového svazu KOVO Tesla Rožnov Olga Nesvadbová. Jmenné seznamy propuštěných zaměstnanců odbory zatím nemají.

Odbory navrhly zvýšené odstupné nad rámec zákona o dva průměrné výdělky. S vedením společnosti budou o propouštění jednat v nadcházejících dvou týdnech.

Odboráři s vedením firmy neprojednávali plánovanou investici amerického výrobce polovodičů onsemi do rožnovského závodu. Firma tam chce rozšířit výrobu a investovat dvě miliardy dolarů (asi 46 miliard korun). „K tomuto nemáme žádné informace. Víme, že probíhají notifikace, ty žádosti, jednání s Evropskou komisí, to stále pokračuje,“ uvedl vedoucí regionálního pracoviště OS KOVO David Šrott.

Hlavním důvodem propouštění je podle odborů tlak na efektivitu práce a snižování nákladů. „Je to v rámci toho, že stále běží žádost o investice do rožnovského závodu, to je stále v projednávání,“ uvedla Olga Nesvadbová. Před časem firma oznámila, že se letos chystá po celém světě kvůli poklesu tržeb propustit téměř dva tisíce čtyři sta zaměstnanců. O přesném počtu propuštěných v Česku jednala s odbory v rožnovském závodě.

Podle starosty Rožnova je to špatná zpráva

Chystané propouštění v rožnovské firmě onsemi považuje starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky) za špatnou zprávu. Trh práce by ale podle něj desítky nezaměstnaných měl rychle vstřebat. Americký výrobce polovodičů loni oznámil, že chce v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit výrobu a investovat dvě miliardy dolarů.