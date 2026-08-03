Ruský opoziční politik Naděždin opustil vlast, zamířil do Francie


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruský opoziční politik a někdejší kandidát na prezidenta Boris Naděždin opustil svou rodnou vlast. V Rusku ho v poslední době stále intenzivněji pronásledovaly úřady. Na telegramu zveřejnil video, kdy stojí před Eiffelovou věží v Paříži.

„Ahoj všichni, mám dobré zprávy: jsem naživu a na svobodě. Bohužel zatím ne v Rusku. Teď se musím rozhlédnout a zjistit, co dál,“ oznámil na svých sociálních sítích Naděždin.

Rádio Svoboda na svých internetových stránkách uvádí, že zatím není jasné, jak se Naděždinovi podařilo z Ruska odjet. Úřady mu kvůli dluhům zakázaly vycestovat.

V polovině července mu soud uložil pokutu za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil na sociální síti odkaz na videostream na kanálu YouTube, během kterého se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení, jeho organizaci ruské úřady zakázaly jako extremistickou.

Naděždin tvrdí, že kandidaturou „testoval systém“. Teď doufá, že zůstane naživu
Ruský opozičník Boris Naděždin po propuštění z policejní stanice v obci Dolgoprudnyj (13. července 2026)

Rovněž minulý měsíc ruské úřady zařadily Naděždina na seznam „zahraničních agentů“. Stalo se to poté, co oznámil, že zahajuje kampaň před volbami do ruské Státní dumy. Nicméně 19. července uvedl, že z kampaně odstupuje. Tehdy na telegramu řekl, že si musí rozmyslet, jak bude dál žít. „Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ podotkl.

Politická minulost opozičníka

Třiašedesátiletý Naděždin je politicky aktivní od začátku devadesátých let minulého století. Byl poslancem Státní dumy a členem několika pravicověliberálních stran. Podílel se na činnosti nesystémové opozice.

Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Ruská armáda invazi do sousední země zahájila od 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu.

Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, mrtví nebo v exilu.

Ruský politik Naděždin nesmí k prezidentským volbám, rozhodl znovu soud
Boris Naděždin

Výběr redakce

Obžaloba navrhuje roky vězení pro Jiřikovského, Blažka, Daňhela a Titze

Obžaloba navrhuje roky vězení pro Jiřikovského, Blažka, Daňhela a Titze

10:48AktualizovánoPrávě teď
Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries. Rusko bombardovalo okolí Záporoží

Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries. Rusko bombardovalo okolí Záporoží

10:42Aktualizovánopřed 8 mminutami
Nejen Dunaj a Rýn. Satelitní data ukazují strádající evropské řeky

Nejen Dunaj a Rýn. Satelitní data ukazují strádající evropské řeky

před 18 mminutami
Rusové ničí starověký Chersonés, UNESCO ho zařadilo mezi ohrožené památky

Rusové ničí starověký Chersonés, UNESCO ho zařadilo mezi ohrožené památky

před 1 hhodinou
Balíkovna se vrací pod Českou poštu

Balíkovna se vrací pod Českou poštu

před 2 hhodinami
Zborcená Eiffelovka, jaderná sila. Google stáhl kontroverzní nástroj

Zborcená Eiffelovka, jaderná sila. Google stáhl kontroverzní nástroj

před 2 hhodinami
Samosprávy rekordně investovaly, přesto v pololetí hospodařily s přebytkem

Samosprávy rekordně investovaly, přesto v pololetí hospodařily s přebytkem

před 7 hhodinami
Elektromobilita, ale i stárnutí vozového parku. Data odhalují dopravní trendy

Elektromobilita, ale i stárnutí vozového parku. Data odhalují dopravní trendy

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries. Rusko bombardovalo okolí Záporoží

Největší ruský internetový prodejce Wildberries oznámil, že Ukrajina zaútočila na další jeho sklad. Cílem dronového útoku byl i okupovaný Krym. Terčem dronového úderu byla také Bělgorodská státní technologická univerzita. Rusko naopak bombardovalo Záporožskou oblast, uvedla správa regionu. Při útocích zemřel jeden člověk a další utrpěl zranění. Už v neděli bylo město Záporoží terčem ruského útoku, který za sebou nechal jednu mrtvou a desítky raněných.
10:42Aktualizovánopřed 8 mminutami

Nejen Dunaj a Rýn. Satelitní data ukazují strádající evropské řeky

Nízký stav vody v Dunaji vedl k zastavení provozu většiny reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Paks. Podobné problémy měly i zařízení ve Francii. Na Rýně v Německu zase sucho omezuje provoz lodí, které převážejí klíčové suroviny pro tamní průmysl. Vyschlé břehy ale odhaluje celá řada menších i větších evropských toků. Podívejte se na mapu, která stav říčního sucha na celém kontinentu přehledně ukazuje.
před 18 mminutami

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Stížnost byla podána 25. června státní zaměstnankyní po pokusu o sebevraždu na konci dubna, odhaluje France Inter.
před 24 mminutami

Ruský opoziční politik Naděždin opustil vlast, zamířil do Francie

Ruský opoziční politik a někdejší kandidát na prezidenta Boris Naděždin opustil svou rodnou vlast. V Rusku ho v poslední době stále intenzivněji pronásledovaly úřady. Na telegramu zveřejnil video, kdy stojí před Eiffelovou věží v Paříži.
před 31 mminutami

Rusové ničí starověký Chersonés, UNESCO ho zařadilo mezi ohrožené památky

Výbor pro světové dědictví UNESCO zařadil na seznam ohrožených památek starověký Chersonés na Ruskem okupovaném ukrajinském Krymu. Rusové pozůstatky řeckého města ničí nejen rozsáhlými nelegálními vykopávkami, ale také ilegální výstavbou nového muzejního a chrámového komplexu. Chersonés, spojený s christianizací středověké Kyjevské Rusi, je důležitou součástí imperiální mytologie, kterou Moskva ospravedlňuje své domnělé nároky na nadvládu nad Ukrajinou včetně Krymu.
před 1 hhodinou

Zborcená Eiffelovka, jaderná sila. Google stáhl kontroverzní nástroj

Společnost Google nasadila a pak rychle zrušila novou funkci, která umožňovala upravovat satelitní snímky. Po stížnostech expertů přiznala, že možností zneužití bylo příliš.
před 2 hhodinami

Japonsko a USA poprvé za 15 let společně intervenovaly na devizových trzích

Japonsko a Spojené státy minulý týden podnikly koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Potvrdily to úřady obou zemí, dosud se o intervenci pouze spekulovalo mezi obchodníky. Jde o první společnou měnovou intervenci obou zemí od roku 2011, uvedla agentura Reuters.
před 4 hhodinami

Kuba se ocitla bez elektřiny, rozvodná síť opět zkolabovala

Kubánská energetická síť v neděli opět zkolabovala. V pondělí o tom informovala agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země včetně Havany se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny.
06:20Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

před 24 mminutami
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

včera v 09:00
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026