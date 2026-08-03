Ruský opoziční politik Naděždin opustil vlast, zamířil do Francie

Ruský opoziční politik a někdejší kandidát na prezidenta Boris Naděždin opustil svou rodnou vlast. V Rusku ho v poslední době stále intenzivněji pronásledovaly úřady. Na telegramu zveřejnil video, kdy stojí před Eiffelovou věží v Paříži.
„Ahoj všichni, mám dobré zprávy: jsem naživu a na svobodě. Bohužel zatím ne v Rusku. Teď se musím rozhlédnout a zjistit, co dál,“ oznámil na svých sociálních sítích Naděždin.
Rádio Svoboda na svých internetových stránkách uvádí, že zatím není jasné, jak se Naděždinovi podařilo z Ruska odjet. Úřady mu kvůli dluhům zakázaly vycestovat.
V polovině července mu soud uložil pokutu za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil na sociální síti odkaz na videostream na kanálu YouTube, během kterého se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení, jeho organizaci ruské úřady zakázaly jako extremistickou.
Rovněž minulý měsíc ruské úřady zařadily Naděždina na seznam „zahraničních agentů“. Stalo se to poté, co oznámil, že zahajuje kampaň před volbami do ruské Státní dumy. Nicméně 19. července uvedl, že z kampaně odstupuje. Tehdy na telegramu řekl, že si musí rozmyslet, jak bude dál žít. „Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ podotkl.
Politická minulost opozičníka
Třiašedesátiletý Naděždin je politicky aktivní od začátku devadesátých let minulého století. Byl poslancem Státní dumy a členem několika pravicověliberálních stran. Podílel se na činnosti nesystémové opozice.
Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Ruská armáda invazi do sousední země zahájila od 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu.
Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, mrtví nebo v exilu.
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