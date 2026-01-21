Analýza: K říjnovým sněmovním volbám přišli méně často lidé ve středním věku


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V říjnových sněmovních volbách hlasovali méně často než další věkové skupiny lidé ve středním věku od zhruba 25, 27 do 45 let. Výrazně podprůměrná byla účast žen kolem třiceti a čtyřiceti let, volit jich přišlo 58 procent. Nejmladší voliči se naopak nechali zmobilizovat, lidé v důchodovém věku prokázali výraznou disciplínu, vyplývá z analýzy datových souborů šesti agentur (STEM, Kantar, Ipsos, Median, NMS a Data Collect), které spojily své informace do rozsáhlého souboru o více než 7500 respondentech.

Analytik STEM Martin Kratochvíl, který se účastnil prezentace výsledků oborové organizace SIMAR, má neúčast voličů na vrcholu sil za zvláštnost uplynulých voleb. Je podle něj otázkou, zda šlo o nějaký jednorázový jev, nebo o začátek trendu.

S rostoucím věkem hlasujících významně rostla podpora hnutí ANO, které těžiště svých voličů stále nachází (u těch) v důchodovém věku. A v těchto volbách se to ještě umocnilo, uvedl Kratochvíl.

Volby vyhrálo ANO. Stačilo! je pod pěti procenty
Tisková konference hnutí ANO

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) si našla voliče napříč věkovými skupinami. Věkově podmíněná je naopak podpora Pirátů, Starostů a Motoristů. Těžiště voličů STAN a Pirátů je v mladších ročnících, u Starostů se k nim přidali voliči ve středním věku. Volby se tak podle Kratochvíla staly výrazným generačním soubojem, diskuzí mezi mladší skupinou a skupinou lidí v důchodovém věku, přičemž mezi lidmi v důchodovém věku se stranám bývalé vládní koalice nedařilo. Těžiště SPD se opírá o lidi v předdůchodovém a penzijním věku, Motoristů u lidí do 40 let – nejvíc je volili mladí muži.

Zhruba pětina voličů se rozhodla pro cestu k volebním urnám v posledním týdnu před samotným hlasováním, devět procent zhruba měsíc před volbami. V posledním týdnu se dařilo mobilizovat hlavně Motoristům, Starostům a Pirátům, shrnul analytik agentury Ipsos Michal Kormaňák.

Milion a půl voličů loni v říjnu vyměnil podporu stran oproti tomu, pro které hlasovali v roce 2021. Hnutí ANO se podařilo oslovit 340 tisíc nevoličů. Dalších sto tisíc voličů přešlo k ANO od SPD, rovněž sto tisíc voličů od ČSSD a také od SPOLU, upozornil analytik Kantar Pavel Ranocha.

Studie Ozvěny voleb 2025
(pdf, 3 MB)
Stáhnout

Od SPOLU odešli mladší do 45 let, manuálně pracující, hůře ekonomicky zajištění voliči. Pětikoalice SPOLU, STAN a Pirátů získala nicméně dohromady o 116 tisíc voličů víc než v předchozích volbách. Víc než v roce 2021 získávali v okolí krajských měst na Moravě. Ztratili naopak v pohraničních regionech, ve vnitřních periferiích a také na Kolínsku, kdy tentokrát nezafungovat efekt „Rakušan“, odkázal Ranocha na volební úspěch předsedy Starostů Víta Rakušana ve volbách v roce 2021.

Ztráty SPD šly směrem k hnutí ANO a částečně k Motoristům, ti získali hlasující napříč voliči dalších stran.

ANALÝZA: Nepřiznané koalice naznačují rozdrobenou sněmovnu
Ilustrační foto

Preferenční hlasy

Preferenční hlasy nejčastěji využívali voliči Pirátů, ukazuje analýza. Celkem kroužkovali čtyři voliči z deseti, všechny preferenční hlasy využilo 23 procent hlasujících.

Hlasovat přišlo v říjnových volbách 68,95 procenta ze zhruba 8,25 milionu voličů, což je třetí nejvyšší účast ve sněmovních volbách od vzniku Česka.

Volby vyhrálo ANO se ziskem 34,51 procenta hlasů před SPOLU s 23,36 procenta a Starosty s 11,23 procenta. Piráti obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD 7,78 a Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.

zdroj: ČSÚ, ČT24

