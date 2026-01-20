Žalobce Šereda rezignoval na post šéfa odboru závažné kriminality v Olomouci

Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Serveru Info.cz to potvrdil vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun. Podle informací ČTK bude Šereda nadále pracovat jako řadový státní zástupce. Důvody rezignace Šeredy na funkci ředitele odboru podle serveru nejsou známy, rozhodnutí údajně v úterý oznámil Dragoun kolegům.
Podle zdroje serveru dával Šereda před koncem loňského roku najevo nespokojenost. Server připomněl, že Šereda byl spolu s někdejším olomouckým vrchním státním zástupcem Ivo Ištvanem, jeho náměstkem Pavlem Komárem a šéfem ÚOOZ Róbertem Šlachtou klíčovým aktérem případu, který stál za pádem vlády Petra Nečase v roce 2013. Byl posledním z aktérů zásahu, který ještě zůstal ve funkci na VSZ. Ištvan rezignoval na post olomouckého vrchního státního zástupce v březnu 2022, tedy krátce po nástupu vlády Petra Fialy. Nyní je řadovým státním zástupcem trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství.
O několik měsíců později jej následoval jeho náměstek Pavel Komár. Server Info.cz uvedl, že Šereda ve funkci setrval i po změnách v čele VSZ v Olomouci a bránil mimo jiné záměru rušení poboček olomouckého VSZ.