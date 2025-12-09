Soud v Brně uložil dalším dvěma obžalovaným v kauze Stoka peněžité tresty


před 1 hhodinou

Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun, jeho firmě UNO trest dvě stě tisíc korun. Soud schválil jejich dohody o vině a trestu, které uzavřeli se státním zástupcem. Tresty jsou mírnější, než které jim soud uložil v roce 2022. Jde o devátou a desátou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek na městské části Brno-střed. Rozhodnutí jsou pravomocná. Obžalobě čelilo původně jedenáct lidí a dvě firmy. Soud schválit dohody může, ale nemusí.

Krejčímu i firmě soud uložil trest za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplacení. Podobně jako u dalších již odsouzených jsou tresty o něco mírnější proti roku 2022.

Tehdy Krejčímu soud uložil jeden rok podmíněně odložený na dvě léta a peněžitý trest 250 tisíc korun. Firmě UNO peněžitý trest tři sta tisíc korun a zákaz účasti na veřejných zakázkách na tři roky. Rozsudek později po odvoláních zrušil vrchní soud, krajský soud se tak kauzou od minulého týdne zabývá znovu.

Minulý týden ve čtvrtek soud schválil v kauze Stoka pět dohod o vině a trestu, včetně dohody místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle státního zástupce hlavou organizované skupiny. Soud mu uložil sedm let a osm měsíců vězení. Rozhodl také o propadnutí části Švachulova majetku za miliony korun.

Soud uložil Švachulovi z kauzy Stoka trest sedm let a osm měsíců vězení
Obžalovaný Jiří Švachula (dříve za ANO) a obhájce Kárim Titz

V pátek schválil další tři dohody. Kromě dvou dohod projednávaných v úterý chybí už jen dohoda, kterou se státním zástupcem uzavřel obžalovaný Saman El-Talabani. Zbylí dva obžalovaní dohodu neuzavřeli. Jde o obžalované, které před třemi lety soud viny zprostil.

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle státních zástupců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019, kriminalisté na radnici poprvé zasahovali v březnu 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu.

Její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace dávaly úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly zhruba za 250 milionů korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

Soud uložil v kauze Stoka další tresty
Ilustrační foto

Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu mu nabídl Hrzánský palác. Designovaný premiér plánuje ale úřadovat ve sněmovně, případně na pražském Chodově, kde sídlí ANO. Končící kabinet podle Fialy zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice nebo zahraniční státníci.
09:54

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Předseda ANO Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi jméno poslance Motoristů Filipa Turka. Dočasné pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat lídr Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Ten následně řekl, že Turek není na seznamu pouze kvůli zdravotní indispozici a v pondělí jej čeká zákrok v nemocnici. Motoristé podle něj náhradu za Turka na post ministra nehledají.
10:26

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé sobě, Pavel jmenuje v pondělí 15. prosince.
06:50

Reportéři ČT zmapovali majetky „pokladníka Hamásu“ v Česku

Už rok vědí české úřady o tom, že v tuzemsku má dům a firmu osoba zapojená do financování teroristické organizace Hamás. Americké ministerstvo financí na Hamída al Ahmara i na jeho firmy uvalilo sankce loni v říjnu. Úřady mají za prokázané, že hraje významnou roli ve struktuře, která zajišťuje předákům Hamásu luxusní život v zahraničí. Po stopách jemenského podnikatele pátrali Reportéři ČT v Teplicích a okolí, kde má vilu a kde také žije početná arabská komunita. Natáčel Jan Moláček.
před 2 hhodinami

Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí, které jsou majetkem Ruska. Zápis na sankční seznam vedl k zablokování účtů a zmrazení desítek nemovitostí, které například nelze prodat.
před 2 hhodinami

Zástupci sněmovních uskupení probrali jmenování Babiše premiérem

Hosté pondělních Událostí, komentářů diskutovali o jmenování šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Probrali také stanovisko Motoristů, kteří trvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) na pozici ministra životního prostředí. K tomu má však výhrady prezident Petr Pavel. Debata se týkala také Babišova možného střetu zájmů či kumulace funkcí. Diskuse se zúčastnili předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, místopředseda klubu Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL). Debatou provázela Barbora Kroužková.
před 4 hhodinami

Rostoucí oblibou estetické medicíny i jejími riziky se zabýval Fenomén doby

Další díl publicistického cyklu Fenomén doby se zabýval plastickými operacemi, které jsou dnes považovány za běžnou věc. Podle estetické dermatoložky Miroslavy Pelechové všechny oblasti estetické medicíny zažívají rostoucí trend. Operace mohou přinést spokojenější život, ale i zdravotní rizika. Pořad ukazuje, proč počet plastických operací a jiných estetických zákroků narůstá a co to vypovídá o společnosti.
před 5 hhodinami
