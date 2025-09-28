Osobnosti, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti Česka v zahraničí, v Senátu přebírají stříbrné pamětní medaile. Při příležitosti Dne české státnosti je ve Valdštejnském paláci uděluje předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Letošních laureátů bude patnáct, o dva více než loni.
ŽivěSlavnostní předávání stříbrných medailí předsedy Senátu
Ocenění dostávají osobnosti z řad vědců, umělců, sportovců a další veřejně činné osoby, v minulosti dostávaly medaili i instituce. Loni ho dostali herec Ivan Trojan, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její děkanka Eva Lehečková, zakladatelka webu tapolitika.cz Lenka Benešová nebo někdejší diplomat Michael Žantovský.
Senátní ceremoniál je nižší formou ocenění než státní vyznamenání, které 28. října uděluje nebo propůjčuje prezident republiky. Řada oceněných ale v minulosti patřila mezi senátní adepty na nejvyšší státní ocenění, jejichž nominaci hlavy státu nevyhověly.
Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy mezi laureáty patřili například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová.