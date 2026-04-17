Soud potrestal podmínkou ženu, která v Českém Krumlově poškodila desítky aut


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24

Žena, která předloni na podzim poškodila v Českém Krumlově téměř stovku aut, dostala u soudu jedenáctiměsíční podmínku s odkladem na tři roky. Soud ji pravomocně potrestal za poškození cizí věci. České televizi to řekl mluvčí soudu Matěj Novák. Žena poškodila v centru města i na sídlištích auta rýhami a ulamovala jim zrcátka. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun.

„Trestním příkazem bylo rozhodnuto o vině a trestu, kdy žalovaná byla uznána vinnou trestným činem poškození cizí věci. Trestním příkazem byl žalované vyměřen podmíněný trest odnětí svobody v délce trvání jedenáct měsíců se zkušební dobou v délce 36 měsíců,“ uvedl pro ČT Novák.

Případem se policisté zabývali od poloviny předloňského listopadu, kdy tehdy neznámý člověk poškodil nejméně dvanáct vozidel zaparkovaných před jedním z panelových domů v ulici 5. května v Českém Krumlově.

Poničených aut postupně přibývalo a policisté nakonec zjistili nejméně 85 poškozených vozidel. „Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 475 tisíc korun a poškozeno bylo nejméně 85 vozidel,“ uvedl dříve pro ČT policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Žena si podle vyšetřovatelů vybíjela vztek z osobních problémů s přítelem.

V přerovském podniku Meopta hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, uvedli hasiči. Příčinou požáru byla podle policie závada na elektroinstalaci. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití. Také podle vedení Meopty je vyloučeno cizí zavinění požáru.
08:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rezavý rám, poškozené brzdy. Polovina zkontrolovaných autobusů měla problémy

Inspekce silniční dopravy (INSID) při dvoudenní mezinárodní akci na hraničním přechodu Lanžhot zkontrolovala 19 dálkových autobusů, u deseti z nich zjistila porušení pravidel. Dva vozy nechali kontroloři kvůli závažným problémům odstavit. Nejzávažnější případ se týkal autobusu tureckého dopravce, který měl nebezpečné technické nedostatky včetně poškození brzd a koroze nosných částí.
před 3 hhodinami

Nový most v Praze má pomoci MHD, motoristům zůstane uzavřen

Po dvanácti letech má Praha nový most přes Vltavu. Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů začne Dvorecký most sloužit od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne lepší propojení obou břehů Vltavy. Přístupný bude pro cyklisty i chodce. Pro individuální automobilovou i motocyklovou dopravu zůstane uzavřen.
před 5 hhodinami

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
před 14 hhodinami

VideoPoslední trať v Olomouckém kraji poškozená povodněmi je zpátky v provozu

Vlaky se vrátily i na poslední trať, kterou v Olomouckém kraji předminulý rok poškodily povodně. Mezi Lipovou-lázněmi a Javorníkem museli stavbaři vybudovat opěrné zdi a mosty a položili nové koleje. Kvůli problémům s podložím se práce protáhly o čtyři měsíce. Součástí rekonstrukce trati, která stála zhruba 440 milionů korun, je i zvýšení zabezpečení. Nové jsou například závory na přejezdu u zastávky v Kobylé nad Vidnavkou. Zničená trať u Malých Hoštic na Opavsku v Moravskoslezském kraji by se měla začít opravovat letos v létě. Nad záplavovým územím bude postavený nový, zhruba tři sta metrů dlouhý most. Vlaky se tam vrátí příští rok na podzim.
před 15 hhodinami

První Vesnicí roku se stala jihomoravská Telnice

Před 30 lety, 16. dubna 1996, byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže Vesnice roku. Titul tehdy v konkurenci 174 obcí získala jihomoravská Telnice. Porota ocenila péči o kulturní hodnoty, památky a stavby, jasný směr rozvoje i ekologickou stabilitu, stejně jako pestrý kulturní život a množství spolků, které v obci fungují dodnes. Zatím poslední Vesnicí roku se loni stala Písečná v Pardubickém kraji.
před 17 hhodinami

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
