Soud potrestal podmínkou ženu, která v Českém Krumlově poškodila desítky aut

Žena, která předloni na podzim poškodila v Českém Krumlově téměř stovku aut, dostala u soudu jedenáctiměsíční podmínku s odkladem na tři roky. Soud ji pravomocně potrestal za poškození cizí věci. České televizi to řekl mluvčí soudu Matěj Novák. Žena poškodila v centru města i na sídlištích auta rýhami a ulamovala jim zrcátka. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun.
„Trestním příkazem bylo rozhodnuto o vině a trestu, kdy žalovaná byla uznána vinnou trestným činem poškození cizí věci. Trestním příkazem byl žalované vyměřen podmíněný trest odnětí svobody v délce trvání jedenáct měsíců se zkušební dobou v délce 36 měsíců,“ uvedl pro ČT Novák.
Případem se policisté zabývali od poloviny předloňského listopadu, kdy tehdy neznámý člověk poškodil nejméně dvanáct vozidel zaparkovaných před jedním z panelových domů v ulici 5. května v Českém Krumlově.
Poničených aut postupně přibývalo a policisté nakonec zjistili nejméně 85 poškozených vozidel. „Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 475 tisíc korun a poškozeno bylo nejméně 85 vozidel,“ uvedl dříve pro ČT policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Žena si podle vyšetřovatelů vybíjela vztek z osobních problémů s přítelem.