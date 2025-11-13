Je to skladba od AI, nebo ne? Rozdíl nepoznalo v průzkumu 97 procent lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Deezer, ČTK, Spotify, Deutschlandfunk, Newsweek, San Francisco Chronicle

Pro posluchače je téměř nemožné rozlišit mezi hudebními skladbami plně vygenerovanými pomocí umělé inteligence od hudby vytvořené lidmi. Vyplývá to z průzkumu, který pro francouzskou streamovací platformu Deezer provedla sociologická agentura Ipsos. Vyšel v době, kdy se na vrchol žebříčku Billboard v USA poprvé dostala country skladba generovaná AI.

Do průzkumu se zapojili lidé z USA, Británie, Francie, Německa, Nizozemska, Brazílie, Japonska a Kanady. Respondenti si měli poslechnout tři skladby, z nichž dvě vygenerovala AI a jednu vytvořili lidé. Ukázalo se, že 97 procent posluchačů nedokáže rozpoznat, zda za tvorbou stojí člověk, nebo „umělý“ autor.

Většinu z devíti tisíc dotázaných, konkrétně 71 procent, výsledek slepého testu překvapil. U více než poloviny lidí vyvolala vlastní neschopnost rozpoznat hudbu od AI nepříjemné pocity. Průzkum také ukázal, že většina posluchačů chce jasné označení hudby generované umělou inteligencí.

Závěr průzkumu podtrhuje rostoucí obavy, že AI by mohla změnit způsob, jakým se hudba vytváří, konzumuje a zpeněžuje.

AI hudba nemá porušovat autorská práva, míní většina

Zlepšování AI nástrojů schopných generovat skladby vede mimo jiné k debatám ohledně autorských práv. I tato otázka v průzkumu padla. Podle 65 procent respondentů by nemělo být dovoleno používat materiály chráněné autorskými právy pro trénování modelů AI generujících hudbu. Za neetické takové počínání považuje 73 procent respondentů.

Ostatně tento týden soud v Mnichově rozhodl, že ChatGPT americké společnosti OpenAI porušil německé autorské zákony, když umělou inteligenci trénovala pomocí licencovaného obsahu. Soud totiž vyhodnotil jako důkaz to , že chatbot vytvořil z velké části shodné texty existujících písní, přestože OpenAI dříve argumentovala, že ChatGPT neukládá texty trvale, pouze generuje nový obsah na základě vzorců, informoval německý veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk.

Kapelu s milionem fanoušků vytvořila AI. A i ten mluvčí je nějaký divný
The Velvet Sundown (obrázek je tedy s ohledem na prohlášení, že je kapela výtvorem AI, také vytvořený s pomocí AI)

K soudu původně mířila také žaloba, kterou loni podala velká hudební vydavatelství Sony Music, UMG a Warner Records. Obviňovala firmy Suno a Udio, že jejich internetové aplikace uživatelům umožňují generovat hudbu pomocí AI. Žaloby hovořily o porušování autorských práv v masovém měřítku.

UMG a Udio se letos v říjnu dohodly na mimosoudním urovnání sporu. Součástí dohody je strategické partnerství obou stran. Podle UMG budou obě společnosti „spolupracovat na inovativní, nové, komerční hudební tvorbě, poslechu a streamování“. Plánují v roce 2026 spustit platformu pro tvorbu hudby založenou na AI, která bude k trénování nástroje využívat licencovanou hudbu.

Třetina skladeb od AI

Jen samotná platforma Deezer denně odhalí přibližně 50 tisíc nově nahraných skladeb vytvořených výhradně pomocí AI. To představuje víc než třetinu všech skladeb, které na platformu za den někdo vloží. Navíc jde o výrazný nárůst jen za pár měsíců – v dubnu taková tvorba zabrala osmnáct procent a deset v lednu, kdy Deezer spustil nástroj na detekování AI hudby.

Skladby plně vygenerované pomocí AI začala tato francouzská společnost letos označovat, což odůvodnila potřebou transparentnosti. „Jsme pevně přesvědčeni, že kreativita je dílem lidí a měla by být chráněna,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Alexis Lanternier.

Hrozba pro živobytí hudebníků

Nárůst věrohodné AI tvorby má dopad na živobytí hudebníků a souvisejících profesí z masa a kostí. Takový pocit má i sedmdesát procent účastníků průzkumu, podle nichž představuje hudba generovaná výhradně pomocí AI ohrožením pro obživu hudebníků, interpretů a skladatelů.

Že by tantiémy za hudbu vygenerovanou AI měly být nižší, se domnívá 69 procent respondentů zmíněného výzkumu.

Lidé jsou palivo, v hudební branži je AI připraví o čtvrtinu příjmu, tvrdí studie
Ilustrační foto

Švédská platforma Spotify, která má největší podíl na trhu hudebního streamingu, upozornila, že od podzimu zavádí nový filtr hudebního spamu, jelikož „nástroje umělé inteligence usnadňují komukoliv generovat velké objemy hudby“, čímž „rozdrobují prostředky na autorské honoráře“.

Zmiňuje také, že pracuje na „novém standardu“ pro uvádění, jak se do dané hudební tvorby zapojila AI. Poznamenává při tom, že nelze hudbu jednoduše klasifikovat jako „buď – nebo“, protože využití umělé inteligence představuje široké spektrum: od pomoci při postprodukci skladby až po složení a nahrání celé písně.

Platforma YouTube třeba požaduje přiznání se ke generovanému obsahu a uvádí, že vyvinula technologii umožňující mimo jiné zpěvákům detekovat obsah, který pomocí AI simuluje jejich zpěv.

AI hudba dobývá hitparády

Označování AI hudby vyvolalo širokou diskusi letos v červnu, kdy se virálním fenoménem na Spotify stala kapela The Velvet Sundown, která později potvrdila, že je kompletně dílem umělé inteligence. Její největší hit byl přehrán víc než třímilionkrát.

Výsledky průzkumu navíc vyšly jen chvíli poté, co se na první místo žebříčku Billboard mapujícího digitální prodeje hudby v USA vyšvihla poprvé skladba vytvořená umělou inteligencí.

Píseň Walk My Walk „zpívá“ AI generovaný umělec Breaking Rust. Osamělý melancholik v kovbojském klobouku podle svého profilu nabízí „hudbu pro bojovníky i snílky“. Na Spotify, kde se chlubí fajfkou ověřeného umělce, se může těšit z více než 220 tisíc posluchačů měsíčně. Podobný počet poslechů mají jeho videa na YouTube, nicméně píseň Livin’ on Borrowed Time přesáhla na této platformě už čtyři miliony zhlédnutí.

„Stvořitelem“ syntetické country hvězdy má být Aubierre Rivaldo Taylor, o němž je toho ovšem známo pramálo, jasno ani není, zda jde jen o jednoho tvůrce, nebo skupinu.

Jason Palamara, zaměřující se na Indiana University na hudební technologie, označil produkci Breaking Rusta pro server Newsweek za vágní s digitálním leskem, nicméně ve srovnání s The Velvet Sundown za pokrok v agentic AI, tedy autonomních systémů v oblasti umělé inteligence.

Obraz, zvuk i hudba naráz. Rozlišit realitu od výtvorů AI je stále těžší
Umělá inteligence

Výběr redakce

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040

11:19Aktualizovánopřed 12 mminutami
„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomíná deset let od teroru

Sledujte„Ztráta je obrovská.“ Francie si připomíná deset let od teroru

11:31Aktualizovánopřed 20 mminutami
Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

Židovští osadníci zapálili na Západním břehu mešitu, uvedli místní

14:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

před 1 hhodinou
Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí

Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí

před 1 hhodinou
ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

13:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU

Cla na levné balíky z Číny budou již příští rok, rozhodli ministři EU

před 3 hhodinami
Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Je to skladba od AI, nebo ne? Rozdíl nepoznalo v průzkumu 97 procent lidí

Pro posluchače je téměř nemožné rozlišit mezi hudebními skladbami plně vygenerovanými pomocí umělé inteligence od hudby vytvořené lidmi. Vyplývá to z průzkumu, který pro francouzskou streamovací platformu Deezer provedla sociologická agentura Ipsos. Vyšel v době, kdy se na vrchol žebříčku Billboard v USA poprvé dostala country skladba generovaná AI.
před 1 hhodinou

Děti čtou, říká literární publicistka. Katalog jim pomůže vybrat nejlepší knihy

Zorientovat se v nadprodukci knih pro děti a mládež pomáhá nedospělým čtenářům, jejich rodičům i učitelům každoroční katalog Nejlepší knihy dětem. Zaměřuje se na tuzemskou tvorbu. Aktuální výběr vyzdvihuje na čtyřicet titulů vydaných v letech 2024 a 2025.
před 6 hhodinami

Zemřel filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Učil na Katedře dokumentární tvorby FAMU, byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Věnoval se především filmům se sociální a etnografickou tematikou a dokumentárním portrétům.
před 9 hhodinami

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala, a to na žádost německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, napsala agentura AFP. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země. Spisovatel přicestoval do Berlína, potvrdila agentuře AFP mluvčí německého prezidenta Cerstin Gammelinová.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Rodinný Bubák bojuje v kinech se strachem

Do tuzemských kin vstoupí 13. listopadu nový český rodinný snímek. Lehce strašidelná komedie Bubák kombinuje hrané scény s animací. Vznikla v režii Tomáše Pavlíčka a Kateřiny Karhánkové v koprodukci České televize.
včera v 07:00

Od doby, co je Kennedyho centrum Trumpovo, návštěvnost upadá

Tržby za představení v Kennedyho centru, jedné z nejprestižnějších amerických kulturních institucí, jsou nejhorší od pandemie covidu-19. Upozornila na to analýza deníku Washington Post. Centrum v hlavním americkém městě se potýká s kritikou od doby, kdy dohled nad programem, který považoval za příliš woke, převzal coby předseda prezident Donald Trump a do vedení dosadil republikánské sympatizanty.
11. 11. 2025

Brněnský Provázek prověřuje Darwinovy ceny

Vyšlápnout zasněženou horu Fudži v teniskách. Udělat si selfie s medvědem. Čistit komín ručním granátem. To jsou příklady způsobů, jak zemřít a získat za to Darwinovu cenu. Oceněními udělovanými za úmrtí, která si lidé přivodili vlastní hloupostí, se inspirovala novinka Darwin & co. v brněnském Divadle Husa na provázku. Nechce být ale jen sledem bizarních historek.
10. 11. 2025

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam

Česká kina promítají celovečerní loutkový film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama. Ten se navíc stal předobrazem postavy ovdovělého dědy, jemuž vnoučata pomáhají vypořádat se se smutkem. Postavičku i namluvil. Díky Pohádkám po babičce, natočeným režiséry ze čtyř zemí, si podle Goldflama malí diváci uvědomí, že i smutek k životu patří. „Tvůrci si myslí, že se děti musí jenom hladit, ale to jim vytváří špatný obraz, jak to chodí v životě. Jsou i smutné a tragické věci,“ poradil v Interview ČT24 autorům pohádkových příběhů.
10. 11. 2025
Načítání...