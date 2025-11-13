Je to skladba od AI, nebo ne? Rozdíl nepoznalo v průzkumu 97 procent lidí

Pro posluchače je téměř nemožné rozlišit mezi hudebními skladbami plně vygenerovanými pomocí umělé inteligence od hudby vytvořené lidmi. Vyplývá to z průzkumu, který pro francouzskou streamovací platformu Deezer provedla sociologická agentura Ipsos. Vyšel v době, kdy se na vrchol žebříčku Billboard v USA poprvé dostala country skladba generovaná AI.
Do průzkumu se zapojili lidé z USA, Británie, Francie, Německa, Nizozemska, Brazílie, Japonska a Kanady. Respondenti si měli poslechnout tři skladby, z nichž dvě vygenerovala AI a jednu vytvořili lidé. Ukázalo se, že 97 procent posluchačů nedokáže rozpoznat, zda za tvorbou stojí člověk, nebo „umělý“ autor.
Většinu z devíti tisíc dotázaných, konkrétně 71 procent, výsledek slepého testu překvapil. U více než poloviny lidí vyvolala vlastní neschopnost rozpoznat hudbu od AI nepříjemné pocity. Průzkum také ukázal, že většina posluchačů chce jasné označení hudby generované umělou inteligencí.
Závěr průzkumu podtrhuje rostoucí obavy, že AI by mohla změnit způsob, jakým se hudba vytváří, konzumuje a zpeněžuje.
AI hudba nemá porušovat autorská práva, míní většina
Zlepšování AI nástrojů schopných generovat skladby vede mimo jiné k debatám ohledně autorských práv. I tato otázka v průzkumu padla. Podle 65 procent respondentů by nemělo být dovoleno používat materiály chráněné autorskými právy pro trénování modelů AI generujících hudbu. Za neetické takové počínání považuje 73 procent respondentů.
Ostatně tento týden soud v Mnichově rozhodl, že ChatGPT americké společnosti OpenAI porušil německé autorské zákony, když umělou inteligenci trénovala pomocí licencovaného obsahu. Soud totiž vyhodnotil jako důkaz to , že chatbot vytvořil z velké části shodné texty existujících písní, přestože OpenAI dříve argumentovala, že ChatGPT neukládá texty trvale, pouze generuje nový obsah na základě vzorců, informoval německý veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk.
K soudu původně mířila také žaloba, kterou loni podala velká hudební vydavatelství Sony Music, UMG a Warner Records. Obviňovala firmy Suno a Udio, že jejich internetové aplikace uživatelům umožňují generovat hudbu pomocí AI. Žaloby hovořily o porušování autorských práv v masovém měřítku.
UMG a Udio se letos v říjnu dohodly na mimosoudním urovnání sporu. Součástí dohody je strategické partnerství obou stran. Podle UMG budou obě společnosti „spolupracovat na inovativní, nové, komerční hudební tvorbě, poslechu a streamování“. Plánují v roce 2026 spustit platformu pro tvorbu hudby založenou na AI, která bude k trénování nástroje využívat licencovanou hudbu.
Třetina skladeb od AI
Jen samotná platforma Deezer denně odhalí přibližně 50 tisíc nově nahraných skladeb vytvořených výhradně pomocí AI. To představuje víc než třetinu všech skladeb, které na platformu za den někdo vloží. Navíc jde o výrazný nárůst jen za pár měsíců – v dubnu taková tvorba zabrala osmnáct procent a deset v lednu, kdy Deezer spustil nástroj na detekování AI hudby.
Skladby plně vygenerované pomocí AI začala tato francouzská společnost letos označovat, což odůvodnila potřebou transparentnosti. „Jsme pevně přesvědčeni, že kreativita je dílem lidí a měla by být chráněna,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Alexis Lanternier.
Hrozba pro živobytí hudebníků
Nárůst věrohodné AI tvorby má dopad na živobytí hudebníků a souvisejících profesí z masa a kostí. Takový pocit má i sedmdesát procent účastníků průzkumu, podle nichž představuje hudba generovaná výhradně pomocí AI ohrožením pro obživu hudebníků, interpretů a skladatelů.
Že by tantiémy za hudbu vygenerovanou AI měly být nižší, se domnívá 69 procent respondentů zmíněného výzkumu.
Švédská platforma Spotify, která má největší podíl na trhu hudebního streamingu, upozornila, že od podzimu zavádí nový filtr hudebního spamu, jelikož „nástroje umělé inteligence usnadňují komukoliv generovat velké objemy hudby“, čímž „rozdrobují prostředky na autorské honoráře“.
Zmiňuje také, že pracuje na „novém standardu“ pro uvádění, jak se do dané hudební tvorby zapojila AI. Poznamenává při tom, že nelze hudbu jednoduše klasifikovat jako „buď – nebo“, protože využití umělé inteligence představuje široké spektrum: od pomoci při postprodukci skladby až po složení a nahrání celé písně.
Platforma YouTube třeba požaduje přiznání se ke generovanému obsahu a uvádí, že vyvinula technologii umožňující mimo jiné zpěvákům detekovat obsah, který pomocí AI simuluje jejich zpěv.
AI hudba dobývá hitparády
Označování AI hudby vyvolalo širokou diskusi letos v červnu, kdy se virálním fenoménem na Spotify stala kapela The Velvet Sundown, která později potvrdila, že je kompletně dílem umělé inteligence. Její největší hit byl přehrán víc než třímilionkrát.
Výsledky průzkumu navíc vyšly jen chvíli poté, co se na první místo žebříčku Billboard mapujícího digitální prodeje hudby v USA vyšvihla poprvé skladba vytvořená umělou inteligencí.
Píseň Walk My Walk „zpívá“ AI generovaný umělec Breaking Rust. Osamělý melancholik v kovbojském klobouku podle svého profilu nabízí „hudbu pro bojovníky i snílky“. Na Spotify, kde se chlubí fajfkou ověřeného umělce, se může těšit z více než 220 tisíc posluchačů měsíčně. Podobný počet poslechů mají jeho videa na YouTube, nicméně píseň Livin’ on Borrowed Time přesáhla na této platformě už čtyři miliony zhlédnutí.
„Stvořitelem“ syntetické country hvězdy má být Aubierre Rivaldo Taylor, o němž je toho ovšem známo pramálo, jasno ani není, zda jde jen o jednoho tvůrce, nebo skupinu.
Jason Palamara, zaměřující se na Indiana University na hudební technologie, označil produkci Breaking Rusta pro server Newsweek za vágní s digitálním leskem, nicméně ve srovnání s The Velvet Sundown za pokrok v agentic AI, tedy autonomních systémů v oblasti umělé inteligence.