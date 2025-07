Kapelu s milionem fanoušků vytvořila AI. A i ten mluvčí je nějaký divný

Jana Benediktová

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Times , Tech Xplore , Music Business Worldwide , Deezer , Rolling Stone , Medium

The Velvet Sundown (obrázek je tedy s ohledem na prohlášení, že je kapela výtvorem AI, také vytvořený s pomocí AI)

Vytvořila nás umělá inteligence, přiznala po řadě podezření kapela The Velvet Sundown. Zároveň mluvčí skupiny tvrdí, že jen předstíral jakoukoliv spojitost s virtuálními hudebníky. Soft-rocková skupina získala za pár týdnů přes milion posluchačů a přiznáním jen připomněla obavy hudební branže z AI.

Novinku o svém „původu“ přiznali The Velvet Sundown v aktualizovaném popisku na svém profilu ve Spotify. „Není to podvod, je to zrcadlo. Umělecká provokace, jejímž cílem je zpochybnit hranice tvorby, identity a budoucnost samotné hudby ve věku umělé inteligence,“ píše The Velvet Sundown. Na profilové fotografii, s vizuálem připomínajícím sedmdesátá léta minulého století, se prezentuje jako čtveřice hudebníků. Uvádí o sobě, že je umělý hudební projekt s lidským tvůrčím vedením. Dále upřesňuje, že „všechny postavy, příběhy, hudba, hlasy a texty jsou originálními výtvory vzniklými za pomoci nástrojů umělé inteligence použitých jako tvůrčí nástroje“. Jakoukoliv podobnost s lidmi, místy a událostmi označuje kapela, respektive ti, co za ní stojí, za náhodnou a neúmyslnou. „Ne tak docela člověk. Ne tak docela stroj. The Velvet Sundown existuje někde uprostřed,“ charakterizuje se kapela. Podezřelá kapela Jen na Spotify má The Velvet Sundown přes 1,1 milionu fanoušků, ačkoli se na streamovacích platformách objevila letos. Vyprodukovat už stihla dvě alba se soft-rockovými písněmi. Raketový vzestup proto vyvolal pochybnosti mezi posluchači a uživateli internetu, kteří měli podezření, že čtveřice hudebníků je výtvorem AI. O analýzu se začátkem července pokusil také deník The Times. Podle závěru britského magazínu nese kapela všechny znaky AI, od fotografií bez života k nedostatku důkazů, že její členové existují či kdy hráli naživo. „Není to vtip. Tohle je naše hudba, složená za dlouhých, propocených nocí ve stísněném bungalovu v Kalifornii skutečnými nástroji, skutečnou myslí a skutečnou duší. Každý akord, každý text, každá chyba – lidská. Jen proto, že netancujeme na TikToku nebo nevysíláme živě, neznamená, že jsme falešní...Jsme skuteční!“ ohrazovali se The Velvet Sundown a podobné spekulace označili za nepodloženou teorii „takzvaných novinářů“.

Záhada s účty X a mluvčím Svou obhajobu zveřejnili na síti X, kde mají k 9. červenci zhruba 350 sledujících, což je oproti milionu fanoušků na streamovací platformě nepoměr. V době, kdy vyšel článek v Timesech, jich nebylo ani sto. O nic vyšší nejsou počty sledujících ani na jiném účtu kapely rovněž na síti X, na nějž ze svého oficiálního bia na Spotify odkazují. Existenci dvou profilů přičetl The Times k záhadám kolem kapely. Tu mezitím vysvětlil mluvčí The Velvet Sundown. Jenže i v jeho případě je skutečnost nejspíš jiná, než se tváří, což zpětně prohlášení skupiny zpochybňuje. Jasné totiž zatím ani není, kdo z masa a kostí za The Velvet Sundown stojí. Andrew Frelon, který jako mluvčí kapely vystupoval, před pár dny uvedl, že šlo vlastně o podvod na druhou, protože s virálními hudebníky nic společného nemá. A navíc že je sice reálná osoba, nicméně ani jméno, které uvádí, není pravé. Pseudonym si prý vybral podle francouzského výrazu pro sršně, „otravný hmyz“ mu totiž přišel jako vhodné krytí. Ve svém přiznání na platformě Medium se Frelon představuje jako člověk s „rozsáhlými profesními zkušenostmi s prací pro weby v oblasti bezpečnosti a politiky“. Jeho specializací byly dezinformace a právě generativní systémy AI. Umělou inteligenci prý využívá i ve své tvorbě jako umělec.

„Fotka“ z údajné cesty na koncert (zveřejněno na zřejmě falešném účtu kapely, obrázek je s ohledem na prohlášení, že je kapela výtvorem AI, také vytvořený s pomocí AI)

Kapela The Velvet Sundown ho prý zaujala proto, že se před rokem pokoušel vytvořit podobný vzorec, který podle něho zřejmě kapela používá a který napomohl tomu, aby se muzikanti generovaní AI stali trendem a vydělávali peníze. A když si všimnul nedostatečné mediální komunikace, napadlo ho, že by další vrstvu přidal tím, že by se sám jmenoval do role mluvčího The Velvet Sundown. Co znamená realita? Pro tuto příležitost oživil účet na síti X – a začal ho vydávat za oficiální účet kapely. Proto jsou účty dva, jak zarazilo list The Times. Frelon to v případě zvídavých dotazů vysvětloval „hlubokou rozpolceností“ kapely nebo zkoumáním různých přístupů „v rámci naší tvůrčí dynamiky“. S novináři komunikoval i telefonicky. Mimo jiné se známým časopisem Rolling Stone. „Žijeme teď ve světě, kde věci, které jsou falešné, mají někdy ještě větší dopad než ty skutečné. A to je zvrácené, ale je to realita, které teď čelíme,“ vysvětlil magazínu své pohnutky. Zda jeho veřejná výpověď je pravdivá, ovšem zůstává součástí těchto pochybností.

„Páni, víno je tady silné!“ The Velvet Sundown se snaží přesvědčit fanoušky o své návštěvě Paříže (zveřejněno na zřejmě falešném účtu kapely, obrázek je s ohledem na prohlášení, že je kapela výtvorem AI, také vytvořený s pomocí AI)

20 tisíc generovaných skladeb denně Nástup AI vyvolává rostoucí znepokojení v hudebním průmyslu mezi umělci, kteří se obávají, že zmizí v záplavě uměle generované hudby. Streamovací služba Deezer v dubnu vyčíslila, že osmnáct procent veškeré hudby, která je na platformu denně nahrána, tedy více než dvacet tisíc skladeb, je stoprocentně uměle vytvořených. Deezer, která na své platformě označuje hudbu vytvořenou AI, u Velvet Sundown uvedla: „Některé skladby na tomto albu mohly být vytvořeny pomocí umělé inteligence.“ Spotify ale takovou politiku nemá a někteří fanoušci se podle The Times cítili podvedeni označením „verified artist“ (ověřený umělec), což však znamená pouze to, že jde o stream daného umělce.

Spotify má nicméně zásadu manuálně nedoporučovat uměle vytvořené skladby do playlistů a chce zakázat AI skladby, které napodobují skutečné umělce. Úspěch Velvet Sundown však podle The Times zřejmě pramení z toho, že Spotify zařazuje písně této kapely do oblíbeného playlistu Discover Weekly, který je vytvářen algoritmicky.

AI může podpořit kreativitu, míní šéf Spotify Spoluzakladatel a šéf Spotify Daniel Ek je ohledně vlivu AI na hudbu všeobecně pozitivní. Očekává, že umělá inteligence bude v budoucnu podporovat více lidí v tvorbě hudby. „Chceme, aby se skuteční lidé prosadili jako umělci a tvůrci, ale co je to kreativita v budoucnosti s umělou inteligencí? To nevím. Co je to hudba?“ řekl letos na dni otevřených dveří v sídle Spotify ve Stockholmu. A připomněl, že elektronická taneční hudba a dýdžejing, kde lidé hudbu samplovali, nebyly zpočátku za muziku považovány. V roce 2022 švédské noviny Dagens Nyheter a rovněž nedávno vydaná kniha Mood Machine nařkly společnost Spotify z toho, že pověřila několik producentů, aby pod falešnými profily umělé inteligence vytvořili tisíce skladeb, které společnost údajně protlačila do playlistů, čímž vytlačila skutečné umělce a jejich vyšší honoráře a Spotify ušetřila peníze. Společnost Spotify tato tvrzení popřela, připomíná web Tech Xplore na základě zprávy agentury AFP.