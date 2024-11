„Lidštější než lidské.“ Básně od Shakespeara a AI lidé nerozliší

Zapojeným čtenářům se obecně díla od „umělého“ autora než tvorba slavných básníků a básnířek také víc líbila. Texty považované za reálné, ač byly vytvořené umělou inteligencí, hodnotili jako inspirativnější, smysluplnější, dojemnější a hlubší. Lépe je vnímali z hlediska rytmu.

Za produkt umělé inteligence naopak byla nejčastěji považována báseň The Boston Evening Transcript, v níž T. S. Eliot před více než stoletím zesměšňoval odběratele bostonských novin. „Nedává mi to smysl, ani to není od někoho, kdo má city,“ napsal jeden z účastníků do hodnocení tiskacími písmeny.