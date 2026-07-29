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Extrémní horka v Africkém rohu decimují stáda velbloudů, která jsou pro místní obyvatele zásadním zdrojem obživy. Afrikanistka Linda Piknerová v podcastu zahraniční redakce ČT rozkrývá, jak environmentální krize mění bezpečnostní mapu kontinentu. S moderátorkou Hanou Scharffovou probírá také souboj Ruska a Ukrajiny o vliv v afrických státech a roli sociálních sítí nebo fotbalu v moderní geopolitice.
Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání, YouTube ČT24 a ve všech podcastových aplikacích.