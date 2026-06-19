Policie prověřuje několik lidí kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě VI v Pardubicích. Zahájila trestní stíhání proti osmi lidem a sedmi firmám, uvedla v pátek.
„Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání proti osmi fyzickým osobám a sedmi právnickým osobám. Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku,“ uvedla policie. Víc informací poskytovat nebude, dodala.
Podrobnosti připravujeme.