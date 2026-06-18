Žalobce poslal před soud dva lidi a firmu kvůli údajným manipulacím se zakázkami v Plzni


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, Novinky, Deník N, ČTK

Státní zástupce obžaloval dva lidi a firmu kvůli údajným manipulacím s veřejnými zakázkami v Plzni. Konkrétně šlo o elektronický systém pro kontrolu příspěvkových organizaci Plzeňského kraje. Obžaloba je viní ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a jednu obviněnou osobu také ze zneužití pravomoci úřední osoby. Uvedla to plzeňská okresní státní zástupkyně Ivana Hostašová. Za první skutek hrozí až osm let vězení, za zneužití pravomoci úřední osoby pak až deset let za mřížemi.

„Okresní státní zastupitelství Plzeň-město sděluje, že státní zástupce podal k Okresnímu soudu Plzeň-město obžalobu na dvě fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, jedna z fyzických osob je obžalována i pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby, a to v souvislosti s přípravou a realizací veřejné zakázky zadavatele Plzeňský kraj ‚Elektronický systém řídicí kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem‘,“ uvedla Hostašová.

Policie po zásahu na krajském úřadě v Plzni obvinila dva lidi a firmu
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Na plzeňském krajském úřadě zasahovali vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni 13. května. Hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan (ANO) tehdy uvedl, že se kauza týká minulého funkčního období.

Podle serveru Novinky.cz je obviněný podnikatel a zaměstnankyně krajského úřadu. Podle Deníku N měla úřednice ovlivnit tendr na elektronický systém a pomoci tím soukromé firmě získat zakázky za 30 milionů korun. Podle Deníku N zasahovali policisté i ve firmě Dynatech.

Soud poslal do vazby dva obviněné po zásahu na plzeňském úřadě
Ilustrační foto

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