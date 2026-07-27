Wonkův most v Pardubicích je po dvou letech omezení opět plně průjezdný

S devítiměsíčním zpožděním se po rozsáhlé rekonstrukci vrátil do plného provozu most Pavla Wonky, jedna z nejvytíženějších dopravních tepen v Pardubicích. Oprava byla podle silničářů technicky náročnější, než původně předpokládali. Po dvou letech by tak měly skončit kolony, které se kvůli stavebním pracím tvořily v centru města. Za běžného provozu využívají most denně desítky tisíc řidičů.
Nový asfalt, chodníky, izolace i lana uvnitř konstrukce. Právě kvůli výměně lan se celá rekonstrukce Wonkova mostu protáhla o tři čtvrtě roku. Práce měly původně skončit na podzim 2025.
„V průběhu rekonstrukce jsme narazili na skutečnosti, které se nedaly předvídat a které bohužel znamenaly nutnost přeprojektování a změnu technologických postupů,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Rekonstrukce si vyžádala také práce navíc, se kterými se původně nepočítalo. Původní smluvní cena zakázky 183 milionů korun se proto zvýšila na přibližně 235 milionů korun.
Jedna z nejsložitějších rekonstrukcí v kraji
Podle hejtmana Martina Netolického (3PK) patřila oprava mezi technicky nejsložitější mostní stavby, které Pardubický kraj v posledních letech uskutečnil. „Rekonstrukce patří mezi největší mostní projekty, které Pardubický kraj v posledních letech realizoval,“ řekl hejtman.
Výsledkem je podle vedení kraje zmodernizovaná stavba připravená na vysoké dopravní zatížení. „U takto významné dopravní tepny je kvalita provedení velmi důležitá. Díky této rekonstrukci získávají Pardubice most, který bude bezpečně sloužit motoristům, cyklistům i chodcům po mnoho dalších let,“ doplnil Netolický.
„Most Pavla Wonky patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby v kraji, proto jsme od začátku kladli důraz na to, aby rekonstrukce byla provedena komplexně a zajistila jeho dlouhodobou životnost,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr (ODS).
Drobné práce před kolaudací
Most se zatím otevřel v režimu předčasného užívání, pro řidiče to však znamená návrat plného provozu. „Předčasné užívání znamená, že most je bezpečný a může být plně využíván veřejností ještě před vydáním kolaudačního rozhodnutí,“ vysvětlila v tiskové zprávě Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
„Po uvedení do předčasného užívání dokončíme už jen několik drobných prací a administrativních kroků potřebných pro kolaudaci,“ řekl Vašák.
Chodníky společné pro chodce a cyklisty
Most se vrátil do původního dopravního uspořádání s pěti jízdními pruhy, včetně odbočovacího pruhu na nábřeží Václava Havla. Chodníky na obou stranách budou i nadále společně využívat chodci a cyklisté.
Takové řešení se nelíbí například obyvatelce Pardubic Petře Arlichové. Podle ní je společný provoz chodců a cyklistů nebezpečný. „Jedna strana by měla být vyloženě pro chodce a druhá pro cyklisty. Já jsem chodec a za mě jsou cyklisté docela dost nebezpeční,“ řekla.
„Když se připravoval návrh dopravy na mostě, bylo předloženo několik variant, které počítaly i s jinými řešeními. Z technických důvodů ale nebylo možné chodníky rozšířit,“ vysvětlil Vašák.
„Myslím si, že odvedli dobrou práci. Hlavně, že se zase nenatíral povrch barvou, protože to se odloupalo a bylo to zbytečné,“ poznamenal místní obyvatel Jiří Jarolím.
Wonkův most je jednou z nejvytíženějších dopravních tepen v Pardubicích. Před rekonstrukcí po něm každý den projelo více než 33 tisíc aut. Most je dlouhý přes 170 metrů a široký téměř 25 metrů. Postaven byl v letech 1956 až 1959 jako první monolitický most z předpjatého betonu v tehdejším Československu. Lana se v něm naposledy měnila v 80. letech minulého století.