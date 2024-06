Práce na Wonkově mostě i Poděbradské v Pardubicích komplikují dopravu

Velké opravy mostu začaly o víkendu, stavební firma vyměňuje uvnitř mostní stavby lana volného přepětí, která jsou zkorodovaná. Práce potrvají do podzimu 2025. Most bude po dobu oprav průjezdný jen z poloviny své kapacity.

„Apelujeme na řidiče, aby zvlášť v období, kdy se Wonkův most opravuje, jezdili velmi opatrně, i drobný ťukanec může kompletně zastavit dopravu do centra,“ varovala policejní mluvčí Markéta Janovská.

Omezení na mostě vedlo ke zlepšení průjezdnosti křižovatky v centru

Dopravní komplikace se podle Petra Kvaše z městské policie, který má k dispozici záběry z kamerového systému, daly očekávat. „Řidiči nejsou připravení na to, že se kapacita mostu sníží na půlku. Bývá to tak čtrnáct dní, než si lidé vyzkouší dopravní varianty, které jsou pro ně nejefektivnější. Buď si najdou jinou cestu, nebo budou čekat v koloně,“ podotkl Kvaš.

V centru města má ale zúžení Wonkova mostu i pozitivní vliv, dodal Kvaš. Auta totiž přijíždějí na křižovatku u zimního stadionu v menších skupinách a nezahlcují ji. „Má to příznivé dopady na to, co se děje v centru. Uvolnila se Sukova a Jahnova ulice. Kdo si počká na Wonkově mostě, nemusí už tolik čekat na semaforech u Masarykova náměstí, protože kapacita křižovatky je velká,“ popsal Kvaš.

Dopravu komplikuje i uzavírka Poděbradské ulice

Výrazněji než Wonkův most se v dopravě v pondělí projevila uzavírka Poděbradské ulice s kruhovou křižovatkou, která je zavřená od soboty kvůli napojování severovýchodního obchvatu. Auta si hledala cestu jinudy a zaplnila křižovatku u Parama a Teplého ulici, uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán. Uzavírka potrvá do konce srpna.

„Podle mě lidé, kteří zjistili, že je zavřená Poděbradská, od Bohdanče sjeli na čtyřpruh a jeli až na Paramo a snažili se do města dostat jinou stranou. Sjezd od Hradce ze čtyřpruhu u Lidlu byl také plný a auta stála až na mostě,“ řekl Pelikán.

Kvůli zavřené Poděbradské ulici jezdí některé linky MHD po objízdných trasách, pondělní ranní zpoždění byla do dvaceti minut. Podle ředitele podniku je to dočasné a postupně se to zlepší. „Byl to první den, to je vždycky nejhorší. Auta si budou hledat cesty městem. Křižovatka u nádraží bude hodně vytížená, je to první rozumný sjezd do města,“ odhaduje.