Vládní koalice je pevná, přesto snaha opozice není zbytečná, míní šéf TOP 09

před 27 mminutami
Interview ČT24, 4. února 2026
Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel považuje za správné, že prezident Petr Pavel zveřejnil zprávy, které mu nepřímo poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Připadá mi fér, když takto někdo prezidentovi vyhrožuje přes poradce, (…) že prezident (…) s tím veřejnost seznámí,“ uvedl opoziční politik v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Havel připustil, že vládní „stoosmička“ je pevná, přesto však snahu opozice o konec kabinetu nevidí jako zbytečnou. Parlamentní opozice podle něj zareagovala na kontroverzní zprávy adekvátně. „Občanská společnost, která je v Česku zdravá, (...) v neděli zaplnila dvě velká náměstí v Praze a další po celé republice,“ připomněl předseda TOP 09 demonstrace na Pavlovu podporu.

Havel reagoval také na středeční setkání Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Předseda vlády po něm oznámil, že se už nebudou konat koordinační schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Babiš teď podle šéfa TOP 09 bude muset dělat zahraniční politiku za Macinku, který se navíc rozhodl ignorovat Pavla. „Na co pak takového ministra zahraničí máme?“ tázal se Havel. Ústavní činitelé spolu musí komunikovat, míní.

Připomněl zahraničněpolitickou složku práce předsedů obou parlamentních komor. Šéf TOP 09 vyzdvihl aktivitu předchozí předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která dle něj domluvila technologickou spolupráci s Tchaj-wanem. Naopak současný předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) udělal podle Havla svým novoročním projevem v zahraničí ostudu.

Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

Poslanci ve středu večer hlasovali o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které kabinet ustál. V debatě převažovaly opoziční výtky nejen k vyostření sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, ale také třeba k navrženému schodkovému rozpočtu. Opozice kritizovala, že během úterý na jednání chyběl přímo šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, ve středu odpoledne na schůzi dorazil poté, co mu počasí znemožnilo cestu do USA.
08:57Aktualizovánopřed 19 mminutami

Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel považuje za správné, že prezident Petr Pavel zveřejnil zprávy, které mu nepřímo poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Připadá mi fér, když takto někdo prezidentovi vyhrožuje přes poradce, (…) že prezident (…) s tím veřejnost seznámí,“ uvedl opoziční politik v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Havel připustil, že vládní „stoosmička“ je pevná, přesto však snahu opozice o konec kabinetu nevidí jako zbytečnou. Parlamentní opozice podle něj zareagovala na kontroverzní zprávy adekvátně. „Občanská společnost, která je v Česku zdravá, (...) v neděli zaplnila dvě velká náměstí v Praze a další po celé republice,“ připomněl předseda TOP 09 demonstrace na Pavlovu podporu.
Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Premiérku Babiš pozval na návštěvu do Česka. Na programu měl při návštěvě Itálie Babiš i schůzku s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
16:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Přehled bezbariérových škol neexistuje, rodiče je musejí hledat sami

V Česku neexistuje oficiální seznam bezbariérových škol. Rodiče dětí s tělesným handicapem tak musejí často obvolávat desítky zařízení, aby zjistili, kam se mohou jejich děti přihlásit. Týká se to základních i středních škol. Vznikla proto platforma Výtahy do škol, která mapuje dostupnost škol a upozorňuje na bariéry ve vzdělávání.
před 2 hhodinami

Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s prezidentem Petrem Pavlem bude jednat o zahraniční politice sám. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Babiš ve středu také řekl, že prezident Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí nikdy nejmenuje. Hrad později uvedl, že prezident je připraven jmenovat nového šéfa resortu a čeká na návrh Babiše. Podle Hradu se Pavel s premiérem shodli také na tom, že ministerstvo zahraničí nemůže hlavu státu ignorovat. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) míní, že Pavel nejmenoval Turka kvůli subjektivnímu hodnotovému soudu.
01:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli technologické poruše bloků elektrárny Tisová byla ve středu dopoledne přerušena dodávka tepla a teplé vody na Sokolovsku. Jde o domácnosti v Sokolově napojené na systém centrálního zásobování teplem a dále o města a obce Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Řádově je to asi dvanáct tisíc domácností a další odběratelé, informovala Sokolovská uhelná. Ve čtvrtek bude v sokolovských základních školách výuka zajištěna pouze pro žáky základních škol z prvních až třetích tříd, ostatní dostanou volno.
12:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou ve financování médií veřejné služby. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Podle Klempíře ministerstvo připravuje několik modelů, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě.
10:17Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

Vrchní soud v Praze zamítl žalobu, kterou v roce 2021 podali Piráti na premiéra Andreje Babiše (ANO). Týkala se příspěvku z června 2021, ve kterém tvrdil, že Piráti chtějí nastěhovat lidem do domácností migranty. Babiš už totiž příspěvek, kterého se žaloba týkala, na základě předchozího pravomocného rozhodnutí soudu smazal. Politická diskuse ale musí mít hranice, stojí v rozsudku. Piráti podle předsedy Zdeňka Hřiba zvažují další právní kroky.
před 8 hhodinami
