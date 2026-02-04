Vládní koalice je pevná, přesto snaha opozice není zbytečná, míní šéf TOP 09

Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel považuje za správné, že prezident Petr Pavel zveřejnil zprávy, které mu nepřímo poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Připadá mi fér, když takto někdo prezidentovi vyhrožuje přes poradce, (…) že prezident (…) s tím veřejnost seznámí,“ uvedl opoziční politik v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Havel připustil, že vládní „stoosmička“ je pevná, přesto však snahu opozice o konec kabinetu nevidí jako zbytečnou. Parlamentní opozice podle něj zareagovala na kontroverzní zprávy adekvátně. „Občanská společnost, která je v Česku zdravá, (...) v neděli zaplnila dvě velká náměstí v Praze a další po celé republice,“ připomněl předseda TOP 09 demonstrace na Pavlovu podporu.
Havel reagoval také na středeční setkání Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Předseda vlády po něm oznámil, že se už nebudou konat koordinační schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Babiš teď podle šéfa TOP 09 bude muset dělat zahraniční politiku za Macinku, který se navíc rozhodl ignorovat Pavla. „Na co pak takového ministra zahraničí máme?“ tázal se Havel. Ústavní činitelé spolu musí komunikovat, míní.
Připomněl zahraničněpolitickou složku práce předsedů obou parlamentních komor. Šéf TOP 09 vyzdvihl aktivitu předchozí předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která dle něj domluvila technologickou spolupráci s Tchaj-wanem. Naopak současný předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) udělal podle Havla svým novoročním projevem v zahraničí ostudu.