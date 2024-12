Nový film o Robbiem Williamsovi přibližuje zpěvákův život svérázně

Životopisný film Better Man přibližuje vzestupy i pády zpěváka Robbieho Williamse svéráznou formou. V kinech se začal promítat od čtvtka. „Williams je v celém filmu znázorněn jako opičák. Je to proto, že popisuje sám sebe, jak se cítil během svojí kariéry – jako cvičená opice,“ vysvětluje Marta Žurková z Vertical Entertainment. Sám Williams řekl, že se umělci obávají, že si kvůli životopisnému filmu zničí reputaci. „Já to tak nemám,“ tvrdí. V minulosti otevřeně mluvil třeba o svém milostném životě i závislostech na alkoholu nebo drogách.