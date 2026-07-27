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Korejský poloostrov si připomněl 73 let od příměří ve válce obou tamních států. Ten severní, uzavřený a diktátorský, znovu odmítl výzvy k denuklearizaci a potvrdil opak – jaderný arzenál hodlá dál posilovat. Pchjongjang těží z vojenské spolupráce s Ruskem a z podpory Číny. KLDR Moskvě poskytuje munici, rakety i vojáky. „Rusko chce přivést dalších 30 tisíc severokorejských vojáků. Ve Voroněžské oblasti se od června připravuje jejich přijetí,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. KLDR díky tomu sbírá praktické bojové zkušenosti. Podle exvelitele jihokorejských speciálních sil Čona In-poma se tím stává nebezpečnější pro okolní země.