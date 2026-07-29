Ukrajina zaútočila na další sklad Wildberries. Rusové udeřili v Chersonu


29. 7. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK, X/Darja Stomatová, Ukrajinska pravda, Reuters, ČT24

Ukrajinci v ruské Rjazani zaútočili na další sklad internetového obchodu Wildberries, píše server Ukrajinska pravda. Ve stejném městě, které leží zhruba 190 kilometrů od Moskvy, Ukrajina zasáhla také rafinerii. Rusové podle médií naopak útočili v Chersonu, kde si dronový úder vyžádal život jednoho muže a další tři lidi zranil.

Gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov ve středu ráno napsal, že v Rjazani po útoku dronů vypukly požáry v několika průmyslových objektech a šest lidí vyhledalo lékařskou pomoc. Neupřesnil však, o jaké objekty jde. V regionu sídlí řada velkých průmyslových podniků včetně ropné rafinerie a logistického uzlu. Ukrajinský generální štáb dopoledne podle Reuters informoval o zásahu rafinerie v Rjazani. Agentura Reuters dodala, že zprávy nemohla nezávisle ověřit.

Web Ukrajinska pravda nicméně uvedl, že podle telegramových kanálů byl cílem ukrajinského úderu i další ze skladů Wildberries, kde po úderu vypukl požár. Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová upřesnila, že sklad byl poměrně nový a společnost ho otevřela v roce 2023. „Na pozadí masivních, cílených útoků ze stránek Wildberries zmizela položka ‚všechno pro speciální vojenskou operaci‘. Nabídka věcí pro vojáky ale údajně zůstala,“ dodala Stomatová.

Agentura Reuters už v úterý informovala s odkazem na sdělení podniku o tom, že internetový obchod Wildberries dosud vyplatil čtyřicet milionů rublů (10,8 milionu korun) rodinám zaměstnanců, kteří zahynuli, a lidem zraněným při ukrajinských dronových útocích na sklady společnosti.

Podle Stomatové se firma rozhodla také vyplatit kompenzace pro prodejce, kteří údery utrpěli nejvíce. „Ale zároveň si tito prodejci stěžují, že tyto kompenzace nejsou tak velké, aby pokryly všechny škody,“ doplnila.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Společnost Wildberries, často označovaná za ruskou obdobu amerického internetového obchodu Amazon, má v Rusku dominantní postavení na trhu on-line obchodování. Po celém Rusku dodává široký sortiment zboží – od oblečení a elektroniky až po potraviny a potřeby pro domácnost. Když po začátku invaze z Ruska odešlo mnoho západních firem, význam Wildberries ještě vzrostl.

Ukrajinské drony jen za uplynulý týden zasáhly několik logistických center podniku na území Ruska. Útoky byly hlášeny mimo jiné v okolí Moskvy, Petrohradu, Krasnodaru, Stavropolu a Jekatěrinburgu. Některé areály zachvátil rozsáhlý požár, jiné po vyhlášení leteckého poplachu dočasně přerušily provoz.

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Posun v ukrajinské kampani

Vlna ukrajinských dronových útoků zaměřených na logistická centra společnosti Wildberries naznačuje strategický posun v ukrajinské vojenské kampani. Ukrajina se teď zaměřuje na infrastrukturu, která zajišťuje běžné fungování tohoto ruského obchodu, a zároveň odhaluje rostoucí slabiny ruské ekonomiky, napsal server časopisu Forbes.

Údery ale necílí pouze na sklady Wildberries. Ukrajina, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících údery na ruské území zintenzivnila. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na ropná zařízení.

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Zasažený dům v Čechově

Ruské úřady ve středu napsaly, že v Taganrogu v ruské Rostovské oblasti zasáhly ve středu trosky ukrajinské rakety bytový dům. Tvrdí, že zabily ženu a jednoho muže zranily.

Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN uvádí, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská invazní armáda.

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