V Peru rezignoval šéf volební komise kvůli logistickým problémům při volbách

Šéf peruánské státní volební komise v úterý rezignoval kvůli logistickým problémům, které ovlivnily sporné prezidentské volby konané předminulou neděli. Jejich vítěz nebyl dosud oficiálně vyhlášen, napsala agentura AP. Prezidentských voleb v Peru se 12. dubna zúčastnilo více než 30 kandidátů a stovky dalších se ucházely o křesla v Kongresu.
Volby musely být prodlouženy o jeden den poté, co se komisi nepodařilo doručit volební lístky do více než tuctu volebních míst v metropoli Limě, což znemožnilo více než 52 tisícům lidí odevzdat svůj hlas včas. Šéf komise Piero Corvetto v dopise zaslaném úřadům popřel jakékoli pochybení. Současně ale uvedl, že rezignuje kvůli problémům souvisejícím s volbami, aby vyvolal větší důvěru v druhé kolo konané 7. června.
Úředníci stále sčítají hlasy a procházejí volební protokoly, které přicházejí z odlehlých oblastí a konzulátů Peru v zahraničí. Peruánský volební tribunál v pondělí stanovil 15. květen jako termín, do něhož musí být dokončeno sčítání hlasů a jmenováni kandidáti postupující do druhého kola vyrovnaných prezidentských voleb. V něm se utkají dva nejúspěšnější kandidáti, protože žádný nezískal nadpoloviční počet hlasů.
Po sečtení 93,8 procenta hlasů vede konzervativní politička Keiko Fujimoriová s 17,04 procenty hlasů a podle AP je téměř jisté, že postoupí do druhého kola. Nacionalistický člen Kongresu a někdejší ministr Roberto Sánchez je zatím na druhém místě s 12,01 procenty hlasů a těsně za ním ultrakonzervativní exstarosta metropole Rafael López Aliaga s 11,91 procenty hlasů.
Volební pozorovatelská mise z EU nenašla důkazy o podvodu
López Aliaga zpochybnil dílčí výsledky proto, že peruánští úředníci podle něj spáchali „obrovský podvod“, aniž by však předložil jakékoli důkazy. Vyzval také k uspořádání doplňujících voleb, kterých by se mohly zúčastnit statisíce Peruánců, kteří 12. dubna nehlasovali. Volební pozorovatelská mise vyslaná Evropskou unií do Peru minulý týden nicméně uvedla, že ačkoli volby provázely logistické problémy, nenašla žádné důkazy o podvodném sčítání hlasů.
Peru, které patří k největším vývozcům mědi či zlata, se v posledních letech potýká s politickou nestabilitou. Za poslední dekádu měla země devět prezidentů, z nichž čtyři odvolal parlament a dva sami rezignovali. Důvodem byla také obvinění z korupce či nezvládnutí boje s rostoucí kriminalitou.
Současnou prozatímní hlavou státu je od 18. února José María Balcázar, který nahradil prozatímního prezidenta Josého Jerího, jenž byl po čtyřech měsících ve funkci sesazen kvůli obviněním z korupce.