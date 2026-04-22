V Peru rezignoval šéf volební komise kvůli logistickým problémům při volbách


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, AP

Šéf peruánské státní volební komise v úterý rezignoval kvůli logistickým problémům, které ovlivnily sporné prezidentské volby konané předminulou neděli. Jejich vítěz nebyl dosud oficiálně vyhlášen, napsala agentura AP. Prezidentských voleb v Peru se 12. dubna zúčastnilo více než 30 kandidátů a stovky dalších se ucházely o křesla v Kongresu.

Volby musely být prodlouženy o jeden den poté, co se komisi nepodařilo doručit volební lístky do více než tuctu volebních míst v metropoli Limě, což znemožnilo více než 52 tisícům lidí odevzdat svůj hlas včas. Šéf komise Piero Corvetto v dopise zaslaném úřadům popřel jakékoli pochybení. Současně ale uvedl, že rezignuje kvůli problémům souvisejícím s volbami, aby vyvolal větší důvěru v druhé kolo konané 7. června.

Úředníci stále sčítají hlasy a procházejí volební protokoly, které přicházejí z odlehlých oblastí a konzulátů Peru v zahraničí. Peruánský volební tribunál v pondělí stanovil 15. květen jako termín, do něhož musí být dokončeno sčítání hlasů a jmenováni kandidáti postupující do druhého kola vyrovnaných prezidentských voleb. V něm se utkají dva nejúspěšnější kandidáti, protože žádný nezískal nadpoloviční počet hlasů.

Po sečtení 93,8 procenta hlasů vede konzervativní politička Keiko Fujimoriová s 17,04 procenty hlasů a podle AP je téměř jisté, že postoupí do druhého kola. Nacionalistický člen Kongresu a někdejší ministr Roberto Sánchez je zatím na druhém místě s 12,01 procenty hlasů a těsně za ním ultrakonzervativní exstarosta metropole Rafael López Aliaga s 11,91 procenty hlasů.

López Aliaga zpochybnil dílčí výsledky proto, že peruánští úředníci podle něj spáchali „obrovský podvod“, aniž by však předložil jakékoli důkazy. Vyzval také k uspořádání doplňujících voleb, kterých by se mohly zúčastnit statisíce Peruánců, kteří 12. dubna nehlasovali. Volební pozorovatelská mise vyslaná Evropskou unií do Peru minulý týden nicméně uvedla, že ačkoli volby provázely logistické problémy, nenašla žádné důkazy o podvodném sčítání hlasů.

Peru, které patří k největším vývozcům mědi či zlata, se v posledních letech potýká s politickou nestabilitou. Za poslední dekádu měla země devět prezidentů, z nichž čtyři odvolal parlament a dva sami rezignovali. Důvodem byla také obvinění z korupce či nezvládnutí boje s rostoucí kriminalitou.

Současnou prozatímní hlavou státu je od 18. února José María Balcázar, který nahradil prozatímního prezidenta Josého Jerího, jenž byl po čtyřech měsících ve funkci sesazen kvůli obviněním z korupce.

Výběr redakce

Trump prodlužuje příměří s Íránem, Pákistán to vítá, podle Íránu přijde útok

Aktuálně z rubriky Svět

Trump prodlužuje příměří s Íránem, Pákistán to vítá, podle Íránu přijde útok

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení příměří. Írán vidí v Trumpově prodloužení příměří trik, jak získat čas na překvapivý úder.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Vlnu pobouření vyvolal snímek izraelského vojáka ničícího sochu Krista v Libanonu

Silné pobouření napříč křesťanským světem vyvolala fotografie izraelského vojáka, který v obci Debel na jihu Libanonu ničí kladivem sochu Ježíše Krista. Izraelské politické i armádní vedení se za vandalismus ihned omluvilo a přislíbilo nápravu. K incidentu došlo v situaci, kdy i ve Spojených státech amerických přichází Izrael o dekády dlouhou podporu především v protestantských kruzích, zvlášť kvůli postupu v Pásmu Gazy.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Britská královská rodina si připomíná sto let od narození Alžběty II.

V úterý by zesnulá královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí britská panovnice, oslavila 100. narozeniny. Král Karel III. se proto spolu s královnou Camillou a dalšími členy královské rodiny zúčastnili celé řady akcí včetně návštěvy Britského muzea, kde si prohlédli finální návrhy národního památníku královny Alžběty v St James's Parku nebo výstavu „Královna Alžběta II.: Její stylový život“, která se v současné době koná v Buckinghamském paláci. Princezna Anna oficiálně otevřela Zahradu královny Alžběty II. v londýnském Regent's Parku. Večer se pak konala recepce, které se zúčastnili i zástupci charitativních organizací, které zesnulá královna podporovala. V rámci oslav také vláda v neděli oznámila založení nové charitativní organizace Queen Elizabeth Trust, která se zaměří na obnovu sdílených prostor v komunitách a bude podpořena 40 miliony liber. Patronem organizace bude král Karel III.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Ceny ropy prudce rostou poté, co Trump řekl, že nechce prodloužit příměří

Ceny ropy v úterý po počátečním poklesu začaly znovu prudce stoupat. Za ranními ztrátami stálo očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky ropy z důležité oblasti na Blízkém východě. To se ale změnilo, když prezident USA Donald Trump odpoledne řekl, že nechce prodloužit příměří s Íránem, které má brzy vypršet, a že americká armáda je „připravena zasáhnout“, pokud jednání nebudou úspěšná.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, řekl Macinka

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, uvedl po skončení jednání v Lucemburku český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podobný názor jako Česká republika má podle něj řada dalších zemí. Pokud jde o sankce vůči násilným židovským osadníkům, návrh by neměl být jednostranný, dodal Macinka s tím, že by se mělo hovořit rovněž o sankcích vůči zástupcům palestinského radikálního hnutí Hamás. Návrh sankcí se nyní podle něj bude řešit na pracovní úrovni.
před 7 hhodinami

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Ukrajina podle tamního prezidenta Volodymyra Zelenského dokončila opravy ropovodu Družba, který poškodil ruský úder. Zařízení se tak může vrátit k provozu. Maďarsko jeho znovuzprovozněním podmiňovalo svůj souhlas s půjčkou Evropské unie pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se členské státy dohodly již v prosinci 2025. Podle serveru Ukrajinska pravda EU plánuje poskytnout Ukrajině první tranši z úvěru koncem května nebo začátkem června.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...